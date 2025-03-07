Під Києвом небезпечний рівень забруднення повітря, люди задихаються (фото і карта)

Рекомендується закрити вікна та обмежити перебування на вулиці

У Броварах Київської області у п’ятницю, 7 березня, значно погіршилася якість повітря. В декількох районах показники становили понад 150 одиниць забруднення, що є небезпечним для здоров’я людини.

Про це "Телеграфу" повідомляють місцеві мешканці. Також цю інформацію підтверджують дані сайту SaveEcoBot.

Відомо, що увечері у Броварах різко погіршилася якість повітря, а вулиці міста затягла незрозуміла сіра пелена. Люди масово почали відчувати неприємний запах у повітрі та першіння у горлі.

Як виявилось, найбільш забруднене повітря спостерігається на вулиці Прилуцькій. Тут показники досягли позначки в 154 одиниці, що вважається шкідливим "червоним" рівнем.

Також забруднене повітря спостерігається на вулиці Вокзальній. Тут показники досягли позначки в 153 одиниці, що теж вважається шкідливим "червоним" рівнем.

При такому рівні забруднення люди можуть відчувати дискомфорт при диханні, а також проблеми можуть спостерігатися у людей із захворюваннями серця та легенів, таких як астма.

За інформацією місцевих жителів, причиною різкого погіршення якості повітря в місті стало те, що люди почали масово вечорами спалювати сухостій і дим від вогнищ буквально огортає все місто.

У зв’язку з ситуацією, що виникла, громадянам радять:

рекомендується закрити вікна,

обмежити перебування на вулиці,

пити багато води.

якщо є очищувач повітря, то включити його на максимум.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в елітному селі на Київщині сталася масштабна пожежа. Загоряння почалося в полі, але через поривчастий вітер вогонь стрімко почав поширюватися і дійшов до будинків і місцевих ЖК.