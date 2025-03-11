Он почти на уровне с паспортом. Какой документ точно должны носить мужчины во время мобилизации

Во время военного положения в Украине мужчинам необходимо всегда иметь при себе военно-учетный документ

Во время военного положения военные ТЦК проверяют документы у военнообязанных мужчин. Те, в свою очередь, должны носить при себе актуальные военно-учетные документы с обновленными данными.

Если военно-учетных документов во время проверки не будет, то мужчину проведут в ТЦК и СП, чтобы выяснить обстоятельства, почему их нет. Об этом рассказала юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая в комментарии "РБК-Украина".

Военнообязанные украинцы мужского пола должны всегда носить с собой:

или военный билет;

или временное удостоверение военнообязанного с вклеенным штрих-кодом;

или приписное, если речь идет о призывнике.

или военно-учетный документ нового образца (выдающийся всем категориям из этих лиц).

Эти документы необязательно иметь в бумажном формате. Военным ТЦК также можно показать документы в "Резерв+" или "Действие" (Ред. в укр. вар. — "Дія"), но на них должен быть QR-код. Кроме него, в них также должна содержаться информация о пребывании на учете и "нарушении правил воинского учета".

Однако бумажки должны носить и лица, которых исключили из учета, чтобы подтвердить этот факт при проверке документов. А если у мужчины есть отсрочка, то она действует только при наличии военно-учетного документа, серия и номер которого указаны непосредственно в справке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как получить военный билет в "Резерв+" и обновлять его.