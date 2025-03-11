Відростив бороду та посивів: як виглядає екссуддя шоу "Танцюють всі" Томільченко і де він зараз

Хореограф був креативним продюсером шоу "Україна має талант"

Один із найвідоміших українських хореографів та режисерів-постановників Костянтин Томільченко був суддею в шоу "Танцюють всі". Він завжди був майстром своєї справи і здавався позитивним через екран. Проте, раптово танцюрист зник із публічного простору, як і його колега Дмитро Танкович.

Цікаво, що він не має спеціальної хореографічної освіти, але зміг стати популярним саме завдяки своєму таланту та праці. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Костянтин Томільченко і чим займається.

Що відомо про Костянтина Томільченка

Майбутній хореограф народився 1 січня 1977 року. У 2004 році Томільченко виступив хореографом-постановником проєкту "Open", який був представлений на Міжнародному фестивалі мистецтв у Магдебурзі.

Костянтин був постановником номера "Разом нас багато" для гурту "Ґринджоли", коли він представляв Україну на "Євробаченні-2005". Також танцівник брав участь у виступі як підтанцьовка. У 2006 році він представив на Bruk festival проект "Open 24 години". У 2007-2008 роках займався хореографічною постановкою "Ехо". У 2009 році Томільченко був визнаний "Хореографом року" першої танцювальної премії в Україні "MyWay Dance Awards".

У 2010 році він став режисером-постановником першого в Україні 3D-мюзиклу "Барон Мюнхгаузен". У ньому брали участь учасники перших двох сезонів популярного танцювального шоу "Танцюють всі!".

Томільченко також відомий як художній керівник театру танцю "Soul В". Він працював креативним продюсером проектів "Х-фактор-2" та всіх сезонів талант-шоу "Україна має талант", а також був хореографом-постановником танцювального проекту "Танцюють всі!". З 2012 року він став членом журі п'ятого сезону шоу "Танцюють всі!".

У 2018 році хореограф вирішив вразити закордонних глядачів. Він взяв участь в американському талант-шоу "America's Got Talent". Томільченко отримав чотири "так". У 2022 році Костянтин став хореографом та постановником виступу "Kalush Orchestra" на EMA MTV.

Особисте життя

У листопаді 2013 року він одружився з Наталією Кротовою, учасницею першого сезону шоу "Танцюють всі!". Пара не лише офіційно зареєструвала шлюб, а й одразу ж повінчалася. У 2015 році у пари народилася донька Уляна.

Де зараз Костянтин Томільченко

Танцюрист продовжує жити та працювати в Україні. Він продовжує займатися хореографією та режисурою і навіть передає свій досвід. Томільченко проводить майстер-класи з танців.

У січні 2025 року він провів майстер-клас для хореографічного колективу "Сузір'я", заснованого у 2008 році хореографом Вікторією Тисячною. Цей колектив має великий творчий досвід та численні перемоги на міжнародних фестивалях у Греції та Болгарії.

Він також бере участь у танцювальних шоу як танцюрист. Томільченко з’являється як суддя у локальних проєктах. Також шоумен запустив курс режисерської майстерності. Це він зазначив у "шапці" свого профілю в Інстаграм.

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