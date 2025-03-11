Отрастил бороду и поседел: как выглядит экс-судья шоу "Танцуют все" Томильченко и где он сейчас

Хореограф был креативным продюсером шоу "Украина имеет талант"

Один из известнейших украинских хореографов и режиссеров-постановщиков Константин Томильченко был судьей в шоу "Танцуют все". Он всегда был мастером своего дела и казался положительным через экран. Однако внезапно танцор исчез из публичного пространства, как и его коллега Дмитрий Танкович.

Интересно, что у него нет специального хореографического образования, но он смог стать популярным именно благодаря своему таланту и труду. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Константин Томильченко и чем занимается.

Что известно о Константине Томильченко

Будущий хореограф родился 1 января 1977 года. В 2004 году Томильченко выступил хореографом-постановщиком проекта Open, который был представлен на Международном фестивале искусств в Магдебурге.

Константин был постановщиком номера "Разом нас багато" для группы "Гринджолы", когда она представляла Украину на "Евровидении-2005". Также танцовщик участвовал в выступлении как подтанцовка. В 2006 году он представил на Bruk festival проект "Open 24 часа". В 2007-2008 годах занимался хореографической постановкой "Эхо". В 2009 году Томильченко был признан "Хореографом года" первой танцевальной премии в Украине MyWay Dance Awards.

В 2010 году он стал режиссером-постановщиком первого в Украине 3D-мюзикла "Барон Мюнхгаузен". В нем принимали участие участники первых двух сезонов популярного танцевального шоу "Танцуют все!"

Томильченко также известен как художественный руководитель театра танца "Soul B". Он работал креативным продюсером проектов "Х-фактор-2" и всех сезонов талант-шоу "Украина имеет талант", а также был хореографом-постановщиком танцевального проекта "Танцуют все!" С 2012 года он стал членом жюри пятого сезона шоу "Танцуют все!"

В 2018 году хореограф решил поразить зарубежных зрителей. Он принял участие в американском талант-шоу "America’s Got Talent". Томильченко получил четыре "да". В 2022 году Константин стал хореографом и постановщиком выступления "Kalush Orchestra" на EMA MTV.

Личная жизнь

В ноябре 2013 года он женился на Наталье Кротовой, участнице первого сезона шоу "Танцуют все!". Пара не только официально зарегистрировала брак, но и сразу же обвенчалась. В 2015 году у пары родилась дочь Ульяна.

Где сейчас Константин Томильченко

Танцор продолжает жить и работать в Украине. Он продолжает заниматься хореографией и режиссурой и даже передает свой опыт. Томильченко проводит мастер-классы по танцам.

В январе 2025 года он провел мастер-класс для хореографического коллектива "Созвездие", основанного в 2008 году хореографом Викторией Тысячной. У этого коллектива большой творческий опыт и многочисленные победы на международных фестивалях в Греции и Болгарии.

Он также участвует в танцевальных шоу как танцор. Томильченко появляется как судья по локальным проектам. Также шоумен запустил курс режиссерского мастерства. Это он отметил в "шапке" своего профиля в Инстаграмм.

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