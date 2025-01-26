Міг стати зіркою в Україні, але обрав підтримку Путіна: де зараз і що каже про війну ведучий "Поки всі вдома" Кізяков

Телеведучий був популярним у 90-х в Україні, але підтримав дії Путіна

Тимур Кізяков — російський телеведучий, який здобув популярність завдяки авторській програмі "Поки всі вдома" на Першому каналі. Його кар’єра на телебаченні розпочалася в 1990-х роках, і він став відомим в Україні та Росії завдяки цікавому формату своїх передач. Проте, він виявився прихильником Путіна. До речі, у ці роки також був популярним репер Богдан Титомир.

Його програми стали частиною дитинства й юності багатьох глядачів, і вони "виросли" на його передачах. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Тимур Кізяков і що він каже про війну в Україні — країні, де він колись був популярним.

Що відомо про Тимура Кізякова

У 1988 році Кізяков розпочав свою кар'єру на телебаченні як співавтор сценаріїв у Головній редакції дитячого мовлення. У 1992 році він став автором і ведучим програми "Поки всі вдома", яка здобула широку популярність завдяки формату домашніх інтерв'ю з відомими особистостями.

Першим, до кого з камерами завітав Тимур Кізяков був Олег Табаков. Програма також включала рубрику "У вас буде дитина", спрямовану на допомогу дітям-сиротам у пошуку нових родин.

У 2017 році програма припинила вихід на "Першому каналі" через конфлікт між автором і телеканалом. Після цього Кізяков запустив новий проєкт "Коли всі вдома" на телеканалі "Росія-1", який продовжив традиції попередньої програми. За свою кар'єру Кізяков був неодноразово номінований і нагороджений преміями, такими як "Золотий Остап", "ТЕФІ" та "Обличчя року".

Де зараз Тимур Кізяков

Він продовжує працювати в РФ, а його шоу й досі виходить на телеканалі "Росія-1". Рубрику "У вас буде дитина" веде дружина ведучого — Олена Кізякова. Разом із сім’єю Кізяков мешкає у селищі міського типу, що знаходиться поблизу столиці країни-агресорки.

Що каже про війну Тимур Кізяков

У 2014 році Тимур Кізяков підписав Заяву діячів культури на підтримку дій Путіна в Україні та Криму. У 2016 році він приєднався до партії "Єдина Росія" і заявив, що підтримує анексію українського півострова та самого президента РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз Богдан Титомир. Перший російський репер обрав мовчазну позицію щодо війни, хоч його рідну Одесу обстрілюють росіяни.