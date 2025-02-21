Відомий український комік став ворогом у Росії

На початку війни чоловік виїхав з країни-агресорки

Відомий український ведучий та комік Антон Лірник довго працював на дві країни: Україну та Росію. На початку повномасштабного вторгнення чоловік перебував у Москві і висловився проти війни. Тепер за Лірника "взялися" у країні-агресорці.

Виявилось, що тепер Лірника оголосили в Росії "іноземним агентом". Про це повідомило Міністерство юстиції країни-агресорки. Конкретної причини у відомстві не вказали. Сам комік вже відреагував на таке рішення російської влади. Він зазначив, що "приймає привітання" з цього приводу.

Лірник висловився про те, що його визнали в Росії "іноагентом"

Відомо, що на початку війни Росії проти України Лірник перебував у Москві. Він поширив допис "ні війні". Згодом ведучий записав відеозвернення до Путіна, в якому попросив влаштувати "зелений коридор" у Волновасі, що на Донеччині, аби вивезти людей. Таке відео спричинило критику з боку українців, які сприйняли це як зраду. За словами гумориста, у нього через це стався нервовий зрив.

Через кілька місяців комік переїхав з родиною у Туреччину. Там він почав виступати зі стендапами, щоб збирати кошти на українських дітей-сиріт. Також артист зазначав, що не планував все життя бути в Росії.

Антон Лірник переїхав з Росії в Туреччину, фото з його інстаграму

Чоловік розповів, що незадовго до початку війни купив будинок під Києвом, в якому планував жити з родиною. Також він зазначив, що не міг повернутися в Україну, але чому — не зазначив.

Судячи зі сторінки коміка в інстаграмі, зараз він з родиною переїхав в Іспанію. Там він продовжує давати стендап-виступи та записує ролики про Іспанію.

Антон Лірник з дружиною, фото з його інстаграму

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