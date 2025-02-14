Ліки стануть доступнішими: уряд обмежує націнки аптекам

Шмигаль анонсував здешевлення медикаментів уже в березні

В Україні вже з березня 2025 року очікується зниження цін на лікарські препарати. Таке здешевлення стане можливим завдяки введенню обмежень на торгові націнки як для аптечних мереж, так і для оптових постачальників.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.За словами глави уряду, Кабінет Міністрів, виконуючи рішення Ради національної безпеки і оборони, затвердив заходи, які спрямовані на зниження вартості медикаментів для населення.

Встановлена максимальна торгова націнка для аптек на рівні не більше 35% для безрецептурних препаратів. Для рецептурних ліків буде застосовуватися регресивна шкала, що дозволить уникнути надмірного зростання цін. Оптові постачальники, своєю чергою, зможуть встановлювати націнку не вище 8% від закупівельної вартості препарату.

Шмигаль підкреслив, що окрім контролю за ціноутворенням, уряд посилить моніторинг наявності лікарських засобів у медичних закладах. Це особливо важливо, адже пацієнти мають отримувати необхідні препарати безоплатно в рамках програми медичних гарантій, що фінансується державою.

Прем'єр-міністр також зазначив, що за останні три роки ціни на медикаменти значно зросли, що стало серйозною проблемою для українців. Однак уже в березні ситуація зміниться на краще завдяки ухваленим заходам, що дозволить зробити ліки більш доступними для громадян.

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