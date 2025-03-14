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Был богатейшим гетманом. Что известно о Данииле Апостоле и почему он на картинах с закрытым глазом

Автор
Катерина Любимова
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Что произошло с глазом гетмана Даниила Апостола
Что произошло с глазом гетмана Даниила Апостола. Фото Википедия

У Апостола было своеобразное хобби

Гетман Войска Запорожского (с 1727 по 1734 годы) Даниил Апостол запомнился как великий военачальник, который ввел ряд важных реформ. В козацкой среде он имел большой авторитет и пытался защитить остатки автономии на украинских землях после поражения Ивана Мазепы.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жизни Даниила Апостола и почему он изображен на портретах с закрытым правым глазом. Сегодня, 14 марта, 371-я годовщина дня его рождения (хотя по некоторым данным он родился 14 декабря).

Даниил Апостол — что известно о жизни украинского гетмана

Военный и политический деятель Даниил Апостол родился в Сорочинцах в Полтавской области. У него был большой военный опыт, ведь в 27 лет Даниил уже возглавлял Миргородский полк, а гетманом стал лишь в 73 года.

За свою военную карьеру Даниил Апостол участвовал в походах против крымских татар, воевал с Османской империей и шведами. Но его правление запомнилось не только военными заслугами. За пять лет на посту гетмана Апостол добился значительного расширения автономии Гетманщины, укрепил ее государственный статус, реформировал судебную систему, ограничил влияние российских представителей в управлении и основал казначейство.

Даниил Апостол
Даниил Апостол стал гетманом в 73 года

Считается, что Даниил Апостол был самым богатым гетманом Украины, поскольку любил коллекционировать вещи из золота и серебра. У него в коллекции было много драгоценностей. Также он занимался сбором земель.

На портретах военачальник изображен всегда с закрытым правым глазом, потому что потерял его во время Северной войны (1700–1721). Под Полтавой, где проходила битва со шведами, Даниил Апостол получил тяжелое ранение в голову, из-за чего лишился глаза. Но, несмотря на это, он продолжил свою политическую деятельность.

Большая северная война
Большая северная война

"Телеграф" писал ранее, сколько зарабатывал украинский гетман. Историк рассказал об интересной оплате труда.

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#Гетман Украины #Даниил Апостол