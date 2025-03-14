Был богатейшим гетманом. Что известно о Данииле Апостоле и почему он на картинах с закрытым глазом

У Апостола было своеобразное хобби

Гетман Войска Запорожского (с 1727 по 1734 годы) Даниил Апостол запомнился как великий военачальник, который ввел ряд важных реформ. В козацкой среде он имел большой авторитет и пытался защитить остатки автономии на украинских землях после поражения Ивана Мазепы.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жизни Даниила Апостола и почему он изображен на портретах с закрытым правым глазом. Сегодня, 14 марта, 371-я годовщина дня его рождения (хотя по некоторым данным он родился 14 декабря).

Даниил Апостол — что известно о жизни украинского гетмана

Военный и политический деятель Даниил Апостол родился в Сорочинцах в Полтавской области. У него был большой военный опыт, ведь в 27 лет Даниил уже возглавлял Миргородский полк, а гетманом стал лишь в 73 года.

За свою военную карьеру Даниил Апостол участвовал в походах против крымских татар, воевал с Османской империей и шведами. Но его правление запомнилось не только военными заслугами. За пять лет на посту гетмана Апостол добился значительного расширения автономии Гетманщины, укрепил ее государственный статус, реформировал судебную систему, ограничил влияние российских представителей в управлении и основал казначейство.

Даниил Апостол стал гетманом в 73 года

Считается, что Даниил Апостол был самым богатым гетманом Украины, поскольку любил коллекционировать вещи из золота и серебра. У него в коллекции было много драгоценностей. Также он занимался сбором земель.

На портретах военачальник изображен всегда с закрытым правым глазом, потому что потерял его во время Северной войны (1700–1721). Под Полтавой, где проходила битва со шведами, Даниил Апостол получил тяжелое ранение в голову, из-за чего лишился глаза. Но, несмотря на это, он продолжил свою политическую деятельность.

Большая северная война

"Телеграф" писал ранее, сколько зарабатывал украинский гетман. Историк рассказал об интересной оплате труда.