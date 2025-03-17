Дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" закрыли: что решил суд

Скандал с избиением журналистов сошел с рук бывшему главе Укрэксимбанка

Суд поставил точку в нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке". Киевский апелляционный суд закрыл производство насчет конфликта, произошедшеего осенью 2021 года. Причина – истечение сроков привлечения к ответственности фигурантов дела.

Об этом сообщила редактор проекта расследований Радио Свобода "Схемы" Кира Толстякова. Коллегия судей удовлетворила ходатайство обвиняемых и освободила от уголовной ответственности бывшего главу госбанка Евгения Мецгера, эксдиректора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и эксначальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

"В принципе, такой новости я не удивлена, ведь мы это прогнозировали", – прокомментировала журналистка.

Напомним, в октябре 2021 года во время интервью Евгений Мецгер возмутился вопросом журналиста Кирилла Овсяного. После этого он отдал приказ работникам банка отобрать технику съемочной группы и удалить запись. Журналистам удалось восстановить видео и обнародовать его.

После скандала Мецгер публично извинился и временно сдал полномочия. Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности. После этого Мецгера уволили с должности главы "Укрэксимбанка", однако в ноябре 2022 года он получил должность руководителя финансового департамента государственного концерна "Укроборонпром".

Также ранее "Телеграф" писал, что эксглава Укрэксимбанка после скандала с нападением на журналистов получил новую высокую должность.