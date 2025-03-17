VODA UA підтримала сімейний фестиваль "Мамазліт" у Києві

Компанія забезпечила учасників якісною питною водою, а також організувала розважальну програму

Бренд питної води VODA UA став водним партнером сімейного фестивалю "Мамазліт", що відбувся у ТРЦ Retroville.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу компанії. Компанія забезпечила учасників якісною питною водою, а також організувала розважальну програму за участю аніматорів у костюмах Мавки й Лукаша.

Фестиваль зібрав сім’ї з дітьми на яскраве весняне свято, наповнене майстер-класами, мініконцертом та інтерактивними розвагами.

"Ми в VODA UA віримо, що підтримка дитячих заходів – це внесок у майбутнє. Діти заслуговують на щасливі моменти, і ми раді бути частиною фестивалю, який дарує їм радість та позитивні емоції", – зазначила CEO VODA UA Катерина Садовая.

Організатори наголошують, що продовжують працювати, та запрошують партнерів до проведення активностей для дітей і батьків на майбутніх фестивалях.