1937-й рік повернувся. Як ФСБ вираховує українське підпілля на окупованій території

Українці нічого не можуть зробити проти двох інструментів ворога

Коли Росія на окупованих територіях почала примусову мобілізацію, то більшість українських партизанів змушені була виїхати з Луганщини, Донеччини, Криму, щоб не потрапити до ЗС РФ. І тепер у підпіллі залишилася молодь, жінки або дорослі чоловіки, які не підлягають мобілізації.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Герой України, партизан Володимир Жемчугов. Він пояснив, що нечисленні партизани за завданням СБУ і ГУР увійшли до складу окупаційної адміністрації та армії, де під прикриттям продовжують чинити спротив.

Більше читайте у публікації: "На Донбасі все було просякнуте зрадою: Герой України Жемчугов про домовленості Путіна з Ахметовим, українське підпілля та Мінськ-3".

За його словами, з 2022 року в Луганську і Донецьку партизани влаштовують диверсії, але не так часто, як на окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя. Це може бути одна диверсія на квартал. А тим часом підпілля продовжує працювати.

– Та Росія не сидить склавши руки. Їхня ФСБ дуже плідно працює, – каже колишній партизан. – Вони почали шукати українське підпілля і їм це добре вдається. У них є два інструменти, проти яких ми нічого не можемо зробити. Перший – контроль інтернету та зв'язку. Весь інтернет з Луганська та Донецька йде через сервери в Ростові, і вони відслідковують там всю активність. Другий інструмент – встановлення відеокамер на вулицях окупованих міст з програмами розпізнавання обличчя. Через ці два інструменти, ми втратили дуже багато підпілля, багато людей потрапило в полон.

За словами Володимира Жемчугова, місцеве населення перебуває під великим тиском і залякуванням.

– По телебаченню регулярно показують, як реальних партизан, яких взяли в полон, так і постановочні відеоролики. Ми знаємо, що це нереальні люди, не наші партизани, але це робиться для психологічного тиску, залякування місцевого населення, – пояснює колишній підпільник.

Він додав, що в Луганську ФСБ оголосила: якщо написати донос і здати учасника українського підпілля або партизана – можна отримати премію в 150 тисяч рублів.

– Це теж впливає. Люди пишуть анонімки. Тобто 1937 рік повернувся. В таких обставинах партизанський рух не так широко працює на давно окупованих територіях, але він ще є. Технології постійно розвиваються і це дозволяє нашим спецслужбам давати партизанам інструменти, щоб вони могли продовжувати передавати розвіддані з тих територій, – розповів український патріот.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як російські спецслужби брали на гачок СБУ, суди і прокуратуру на Донбасі, а потім шантажували компроматом.