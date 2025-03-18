1937 год вернулся. Как ФСБ вычисляет украинское подполье на оккупированной территории

Украинцы ничего не могут сделать против двух инструментов врага

Когда Россия на оккупированных территориях начала принудительную мобилизацию, то большинство украинских партизан вынуждены были уехать с Луганщины, Донбасса, Крыма, чтобы не попасть в ВС РФ. И теперь в подполье осталась молодежь, женщины или взрослые мужчины, не подлежащие мобилизации.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Герой Украины, партизан Владимир Жемчугов. Он объяснил, что немногочисленные партизаны по заданию СБУ и ГУР вошли в состав оккупационной администрации и армии, где под прикрытием продолжают сопротивляться.

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По его словам, с 2022 года в Луганске и Донецке партизаны устраивают диверсии, но не так часто, как на оккупированных частях Херсонщины и Запорожья. Это может быть одна диверсия в квартал. Тем временем подполье продолжает работать.

– Но Россия не сидит сложа руки. Их ФСБ очень плодотворно работает, – говорит бывший партизан. – Они начали искать украинское подполье, и им это хорошо удается. У них есть два инструмента, против которых мы ничего не можем поделать. Первый – контроль интернета и связи. Весь интернет из Луганска и Донецка проходит через серверы в Ростове, и они отслеживают там всю активность. Второй инструмент – установка видеокамер на улицах оккупированных городов с программами распознавания лица. Из-за этих двух инструментов, мы потеряли очень много подполья, многие попали в плен.

По словам Владимира Жемчугова, местное население пребывает под большим давлением и запугиванием.

– По телевидению регулярно показывают как реальных партизан, взятых в плен, так и постановочные видеоролики. Мы знаем, что это нереальные люди, не наши партизаны, но это делается для психологического давления, устрашения местного населения, – объясняет бывший подпольщик.

Он добавил, что в Луганске ФСБ объявила: если написать донос и сдать участника украинского подполья или партизана – можно получить премию в 150 тысяч рублей.

– Это тоже влияет. Люди пишут анонимки. То есть, 1937 год вернулся. В таких обстоятельствах партизанское движение не так широко работает на давно оккупированных территориях, но оно еще есть. Технологии постоянно развиваются, что позволяет нашим спецслужбам давать партизанам инструменты, чтобы они могли продолжать передавать разведданные с тех территорий, – рассказал украинский патриот.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как российские спецслужбы брали на крючок СБУ, суды и прокуратуру в Донбассе, а затем шантажировали компроматом.