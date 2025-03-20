У Китаї жорстоко стратили іноземців: за що їх заарештували і що вони зробили проти законів Пекіна

Особливо суворо в Китаї ставляться до злочину з наркотиками

За 2025 рік у Китаї стратили 4 громадян Канади — їм висунули звинувачення, пов’язані з наркотиками. Уряд Оттави засудив дії китайського уряду та попросили пом’якшення інших вироків.

Як повідомляє "The Wall Street Journal", це сталося на початку 2025 року.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі зазначила, що разом із Джастіном Трюдо вони намагалися зупинити страту й попросили поблажливих заходів "до інших канадців, які зіткнулися з подібною ситуацією".

За її словами, канадці з подвійним громадянством натрапили на звинувачення, пов'язаними, за даними Китаю, з наркотиками.

Попри те, що смертна кара до західних громадян у Китаї застосовується доволі рідко, місцевий уряд не визнає 2 паспорти та суворо ставиться до подібних злочинів.

У китайському законодавстві вказано, що контрабанда наркотиків карається тюремним ув'язненням, зокрема довічним, і смертною карою. Проте все залежить від тяжкості злочину.

На заяву Джолі Міністерство закордонних справ Китаю відповіло, що однаково ставиться до обвинувачених усіх національностей.

"Канада повинна поважати верховенство права і припинити втручатися в судовий суверенітет Китаю", — додала прессекретарка Мао Нін.

Як повідомляє Amnesty International, Пекін страчує більше людей, ніж будь-яка інша країна. Наразі точна кількість померлих невідома, проте в останньому глобальному звіті про смертну кару організація повідомила про тисячі покараних за 2023 рік у Китаї.

Генсекретарка Amnesty International Canada Кетті Нів'ябанді також

засудила дії Китаю.

"Ці шокуючі і нелюдські страти канадських громадян китайською владою повинні стати тривожним дзвінком для Канади", — додала вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що міністр оборони Китаю Донг Джун став фігурантом масштабного антикорупційного розслідування. Йому загрожувала смертна кара за китайським законодавством.

У 2024 році за подвійне вбивство маленьких дітей подружня пара постала перед Верховним судом Китаю. Їх визнали винними однаково й стратили.