В Китае жестоко казнили иностранцев: за что их арестовали и что они сделали против законов Пекина

Особенно строго в Китае относятся к преступлению с наркотиками

За 2025 год в Китае казнили четырех граждан Канады — им предъявили обвинения, связанные с наркотиками. Правительство Оттавы осудило действия китайского правительства и попросило смягчение других приговоров.

Как сообщает The Wall Street Journal, это произошло в начале 2025 года.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли отметила, что вместе с Джастином Трюдо они пытались остановить казнь и попросили снисходительных мер "к другим канадцам, столкнувшимся с подобной ситуацией".

По ее словам, канадцы с двойным гражданством наткнулись на обвинения, связанные, по данным Китая, с наркотиками.

Несмотря на то, что смертная казнь к западным гражданам в Китае применяется довольно редко, местное правительство не признает 2 паспорта и строго относится к подобным преступлениям.

В китайском законодательстве указано, что контрабанда наркотиков карается тюремным заключением, в том числе пожизненным, и смертной казнью. Однако все зависит от тяжести преступления.

На заявление Джоли Министерство иностранных дел Китая ответило, что все равно относится к обвиняемым всем национальностям.

"Канада должна уважать верховенство права и прекратить вмешиваться в судебный суверенитет Китая", — добавила пресс-секретарь Мао Нин.

Как сообщает Amnesty International, Пекин казнит больше людей, чем любая другая страна. В настоящее время точное количество умерших неизвестно, однако в последнем глобальном отчете о смертной казни организация сообщила о тысячах казненных за 2023 год в Китае.

Генсекретарь Amnesty International Canada Кэтти Нивьябанди также осудила действия Китая.

"Эти шокирующие и бесчеловечные казни канадских граждан китайскими властями должны стать тревожным звонком для Канады", — добавила она.

Ранее "Телеграф" сообщал, что министр обороны Китая Донг Джун стал фигурантом масштабного антикоррупционного расследования. Ему угрожала смертная казнь по китайскому законодательству.

В 2024 году за двойное убийство маленьких детей супружеская пара предстала перед Верховным судом Китая. Их признали виновными одинаково и казнили.