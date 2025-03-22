Ви дуже розумні, якщо називаєтесь так: ШІ назвав топ-10 імен

Цими іменами можна назвати малюка

Як назвати дитину — питання, яке хвилює багатьох батьків. Адже ім'я людини ще з народження може визначати майбутню долю, характер та навіть зовнішінсть. У народі здавна кажуть: "Як корабель назвеш, так він і попливе".

Тому сьогодні "Телеграф" розповість про те, як можна назвати малюка. Ми запитали в штучного інтелекту про 10 імен, носії яких найрозумніші. Мова йтиме за дівчат та хлопців.

Як назвати дівчинку, аби вона виросла найрозумнішою

Софія — означає "мудрість", одне з найпопулярніших імен, пов'язаних із інтелектом.

— означає "мудрість", одне з найпопулярніших імен, пов'язаних із інтелектом. Євгенія — ("благородна, освічена"), традиційно асоціюється з інтелектом і високими моральними якостями.

— ("благородна, освічена"), традиційно асоціюється з інтелектом і високими моральними якостями. Орися — від Орина, пов'язане зі словом "орій" (хлібороб), символізує працьовитість і глибокий розум.

— від Орина, пов'язане зі словом "орій" (хлібороб), символізує працьовитість і глибокий розум. Оксана — ім'я, яке часто зустрічається серед українських мисткинь, поетес і науковиць.

— ім'я, яке часто зустрічається серед українських мисткинь, поетес і науковиць. Мирослава — складається з мир ("спокій, гармонія") і слава ("велич"), відображає мудрість і внутрішню силу.

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5 імен для хлопчиків, що символізуватимуть розум

Максим — від латинського Maximus ("найбільший"), часто асоціюється з амбіціями та розумовими здібностями.

— від латинського Maximus ("найбільший"), часто асоціюється з амбіціями та розумовими здібностями. Олександр — від грец. åìáш ("захищати") і ávrip ("чоловік"), символізує стратегічне мислення та лідерство.

— від грец. åìáш ("захищати") і ávrip ("чоловік"), символізує стратегічне мислення та лідерство. Леонід — від грец. Лешѵ ("лев") і гібоç ("подібний"), носії цього імені зазвичай сильні духом і розумні.

— від грец. Лешѵ ("лев") і гібоç ("подібний"), носії цього імені зазвичай сильні духом і розумні. Тарас — на честь Тараса Шевченка, великого українського поета і мислителя, чиї твори відомі глибиною думки.

— на честь Тараса Шевченка, великого українського поета і мислителя, чиї твори відомі глибиною думки. Данило — походить від єврейського 77 ("Бог мій суддя"), ім'я багатьох мудрих правителів і пророків.

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Раніше "Телеграф" писав, які чоловічі імена вказують на те, що власник виросте злим.