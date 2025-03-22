Вы очень умны, если называетесь так: ИИ назвал топ-10 имен

Этими именами можно назвать малыша

Как назвать ребенка – вопрос, который волнует многих родителей. Ведь имя человека еще с рождения может определять будущую судьбу, характер и даже внешность. В народе издавна говорят: "Как корабль назовешь, так он и поплывет".

Поэтому сегодня "Телеграф" расскажет о том, как можно назвать малыша. Мы спросили в искусственного интеллекта о 10 именах, носители которых самые умные. Речь пойдет за девушек и мужчин.

Как назвать девочку, чтобы она выросла самой умной

София означает "мудрость", одно из самых популярных имен, связанных с интеллектом.

означает "мудрость", одно из самых популярных имен, связанных с интеллектом. Евгения — ("благородная, образованная"), традиционно ассоциируется с интеллектом и высокими нравственными качествами.

— ("благородная, образованная"), традиционно ассоциируется с интеллектом и высокими нравственными качествами. Арина – от Орина, связанное со словом "орий" (земледельец), символизирует трудолюбие и глубокий ум.

– от Орина, связанное со словом "орий" (земледельец), символизирует трудолюбие и глубокий ум. Оксана — имя, часто встречающееся среди украинских художниц, поэтесс и ученых.

— имя, часто встречающееся среди украинских художниц, поэтесс и ученых. Мирослава — состоит из мир ("спокойствие, гармония") и слава ("величие"), отражает мудрость и внутреннюю силу.

Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

5 имен для мальчиков, символизирующих разум

Максим — от латинского Maximus ("самый большой"), часто ассоциируется с амбициями и умственными способностями.

— от латинского Maximus ("самый большой"), часто ассоциируется с амбициями и умственными способностями. Александр – от греч. åìáш ("защищать") и ávrip ("человек"), символизирует стратегическое мышление и лидерство.

– от греч. åìáш ("защищать") и ávrip ("человек"), символизирует стратегическое мышление и лидерство. Леонид – от греч. Леш ("лев") и гиббоç ("подобный"), носители этого имени обычно сильны духом и умны.

– от греч. Леш ("лев") и гиббоç ("подобный"), носители этого имени обычно сильны духом и умны. Тарас — в честь Тараса Шевченко, великого украинского поэта и мыслителя, произведения которого известны глубиной мысли.

— в честь Тараса Шевченко, великого украинского поэта и мыслителя, произведения которого известны глубиной мысли. Даниил — происходит от еврейского 77 ("Бог мой судья"), имя многих мудрых правителей и пророков.

Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Ранее "Телеграф" писал, какие мужские имена указывают на то, что владелец вырастет злым.