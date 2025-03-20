"Козир" чи "бродяга"? Як перекладається прізвище Трампа і звідки воно походить

У прізвища Трампа німецьке походження

Дональд Трамп — президент США, який уже вдруге обійняв цю посаду. Його прізвище зараз звучить у всіх новинах, а рішення та заяви обговорюють у всьому світі. Однак мало хто знає, як перекладається прізвище Трампа і звідки воно походить.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про прізвище Трампа, його походження та значення у перекладі.

Переклад прізвища Трамп

Відразу варто сказати, що прізвище Trump з англійської мови не має прямого перекладу російською чи українською мовами, оскільки це власна назва, яка не є загальновживаним словом. Однак, є версії, що слово "trump" має дві версії перекладу. Один з них це trump з англ. — "козир", а інший — tramp з англ. — "бродяга".

Також, наприклад, існує версія, що прізвище Трамп може походити від староанглійського терміна "тріумф" (triumf), що вказує на ідею перемоги чи переваги, як умовний козир у карточних іграх. Крім того, Вікіпедія наводить ще кілька варіантів перекладу та значення слова "Трамп": карткова гра; глянсовий журнал; персонаж Marvel; австралійський чистокровний кінь; судно, яке працює на певних рейсах.

Походження прізвища Трамп

Прізвище Трампа має німецьке коріння і спочатку писалося як "Дрампф" або "Трампф". Ймовірно, предки Дональда Трампа емігрували до США з Баварії (Німеччина) наприкінці XIX століття. Згодом прізвище у вимові трансформувалося в "Трамп". До слова, у німецькій мові слово "трампф" також означає "козир" (у карткових іграх).

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