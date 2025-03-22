Делегации будут в одном здании

Делегации Украины и России прибудут в Саудовскую Аравию для участия в переговорах по прекращению огня. Однако они не будут проводить двустороннюю встречу, а проведут переговоры с американской делегацией каждая отдельно.

Как сообщает Washington Post, встреча будет сосредоточена на согласовании нюансов прекращения огня на море. Согласно словам представителя россиян Юрия Ушакова, делегации будут находиться в отдельных комнатах, в то время как связь между ними будет поддерживаться посредниками.

Со стороны Украины на переговорах будут присутствовать министр обороны Рустем Умеров, и заглавы ОПУ Павел Палиса. Также туда войдут люди, которые "глубоко разбираются в портовой инфраструктуре". С российской стороны будут сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Издание напоминает, что Украина согласилась на предложение США о всеобъемлющем прекращении огня, в то время, как Россия пока готова лишь на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. При этом отмечается, что подобная уступка больше выгодна Москве, которая может снизить интенсивность ударов по энергосистеме Украины с наступлением весны, в то же время ВСУ лишатся возможности бить по нефтяным объектам страны-агрессора.

В то же время Кремль продолжает предъявлять требования от Запада, что включает остановку мобилизации в Украине, а также остановку поставок западного вооружения. Кроме того, там не допускают возможности размещения в миротворцев европейских стран.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский уже говорил, что "Путин должен прекратить выдвигать ненужные требования, которые только продлевают войну".

Несмотря на предварительное одобрение сделки о прекращении ударов, никакого реального соглашения согласовано не было, поэтому обе стороны продолжают бить в чувствительные места противника. В пятницу россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы, а спустя несколько часов произошел мощный взрыв на газораспределительной станции в Судже (Курская область).

Как сообщалось ранее, следующая встреча делегаций США с представителями Украины и России пройдет 24 марта. Как и ранее, принимать встречу будет Саудовская Аравия.