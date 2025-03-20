Обидва під санкціями, а один з них намагався "обдурити" Путіна: все про нових переговорників Росії по Україні

Несподіваний вибір: хто представлятиме Росію на переговорах із США.

Сенатор Григорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Беседа очолять російську делегацію на переговорах із США щодо України. Переговори заплановані на 23 березня в Ер-Ріяді.

Про це повідомляють РосЗМІ із посиланням на помічника президента РФ Юрія Ушакова.

Григорій Борисович Карасін (народився 23 серпня 1949 року, Москва) — російський дипломат. Державний секретар — заступник міністра закордонних справ Російської Федерації (2005—2019). Надзвичайний і повноважний посол (1995), Заслужений працівник дипломатичної служби Російської Федерації (2004). Сенатор Російської Федерації з 2019 року, голова Комітету Ради Федерації з міжнародних справ. Через підтримку російської агресії та порушення територіальної цілісності України під час російсько-української війни перебуває під персональними міжнародними санкціями різних країн.

Сергій Орестович Бесєда (народився 17 травня 1954 року) — керівник 5-ї Служби (Служба оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ Росії у 2009—2024 роках, генерал-полковник. Як старший офіцер ФСБ, Сергій Беседа очолював відповідальну службу, яка займається розвідувальними операціями і міжнародною діяльністю, тим самим підриваючи територіальну цілісність, суверенітет і безпеку України. З 16 липня 2014 року знаходиться під санкціями США.

У квітні 2014 року українське МЗС направило російським колегам запит на допит Беседи. У Києві стверджували, що він перебував в Україні 20-21 лютого під час Революції гідності. Українська влада вважала це важливим у рамках розслідування злочинів, скоєних під час масових акцій у Києві в період з 18 по 22 лютого 2014 року (йдеться про силовий розгін протестувальників із застосуванням вогнепальної зброї, у результаті чого загинули люди). Про це повідомляє російське видання Медуза.

У ФСБ були змушені підтвердити, що Сергій Беседа дійсно перебував у Києві 20-21 лютого. Але там стверджували, що він приїжджав лише для того, щоб перевірити рівень захисту російського посольства, — версія, у яку ніхто не повірив. З 2014 року Беседа перебуває у санкційних списках США та Євросоюзу.

Однак ця історія жодним чином не вплинула на позиції 5-ї служби: оперативники ДОІ і далі збирали розвідувальну інформацію в Україні, вербували джерела та вели підривну діяльність.

Саме 5-та служба відповідала за надання Володимиру Путіну інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення. І, схоже, через два тижні війни Путін нарешті зрозумів, що його просто ввели в оману: 5-та служба, побоюючись розгнівати керівника, просто постачала йому те, що він хотів почути.

На першому етапі переговорів делегація складалась з глави МЗС РФ Сергій Лавров, радника президента Юрій Ушаков та глави Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

Переговори заплановані на 24 березня в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Раніше спецпредставник президента США Стів Уіткофф заявив, що зустріч мала відбутися 23 березня в Джидді. За його словами, сторони мали обговорити деталі домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови між президентами РФ та США Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що дата зустрічі ще не остаточна, оскільки сторони погоджують деталі.

Перший раунд переговорів між Росією та США відбувся 18 лютого в Ер-Ріяді. Основною темою стало врегулювання війни в Україні та організація подальших контактів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після досягнення домовленості про припинення вогню між Росією та Україною можливе послаблення санкцій проти РФ. До цього моменту всі обмеження щодо країни-агресора залишатимуться чинними.