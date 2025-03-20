"За принципом близькості": Келлог розповів про цікавий формат переговорів із Росією та Україною

Ходитимуть туди-сюди

Переговори делегації США з Росією та Україною в Саудівській Аравії відбуватимуться одночасно у сусідніх кімнатах – за "принципом близькості".

Про це в ефірі телеканалу ABC заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог.

За його словами, до складу американської делегації увійдуть держсекретар Марко Рубіо і директор планування політики США Майкл Антон.

"Це будуть переговори за принципом близькості, тобто одна група буде в цій кімнаті, інша група — у тій кімнаті. І вони сидітимуть, розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, щось на зразок човникової дипломатії в готелі. І ось так це буде працювати. А потім ми з’ясуємо, на яких позиціях стоять усі сторони", — сказав він.

Раніше помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що черговий раунд переговорів США з російською стороною щодо деталей припинення вогню в Україні відбудеться вже наступного тижня – у понеділок, 24 березня.

Майданчиком для переговорів стане столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Обидві команди вже нібито сформовані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову 18 березня. Головною темою обговорень стало завершення війни Росії проти України.