"Дещо стає зрозумілим" та "Боже, який цинізм": як в Україні реагують на скандальні заяви Віткоффа

Українці звернули увагу на різні слова посланця Трампа

Стів Віткофф, спеціальний посланник президента США Трампа з питань Близького Сходу, зробив низку обурливих заяв щодо України. Деякі з них повторюють російську пропаганду. В Україні вже відреагували.

"Телеграф" розповідає, як в Україні реагують на заяви представника Трампа. Зокрема Віткофф заявив, що українці, які зараз перебувають під російською окупацією — "Крим, Донбас, Луганськ і ще два регіони", нібито на референдумах висловилися, що "вони хочуть бути під владою Росії".

На це відреагував народний депутат Олексій Гончаренко. Після інтерв'ю він написав у Telegram, що "все буде добре". Він впевнений, що США не будуть офіційно визнавати окуповані українські території — російськими.

Що казав посланець Трампа в інтерв'ю Карлсону читайте тут: Віткофф зробив кілька обурливих заяв про Україну. Що він наговорив про окуповані землі, НАТО та Путіна

Політолог Кирило Сазонов, який зараз є військовослужбовцем ЗСУ прокоментував одкровення Віткоффа, що Путін молився за Трампа, коли того було поранено на передвиборчому мітингу. Сазонов зробив це з притаманним йому сарказмом.

"Я б не дуже радів з цього приводу на їх місці. Коли бункерний щур молиться — це взагалі ніяк не впливає на Бога. Господь не чує вбивць, катів та терористів без покаяння. Тому молитви Путіна їдуть по прямому бездротовому зв'язку відразу до пекла. Звісно, мати там "своїх" теж непогано, але краще заздалегідь розуміти, з ким саме ти домовляєшся у потусторонньому світі", — написав він у Facebook.

Український політолог та історик Євген Магда пише, що "інтерв'ю Стіва Віткоффа Такеру Карлсону пройшло під гаслом "О сколько нам открытий чудных готовит Просвещенья дух…" (цитата російського поета О. Пушкіна). Він уточнив, що йдеться про "Темне Просвітництво".

Головний редактор газети "Факти" Олександр Швець зазначає, що після симпатій, які Віткофф висловив у інтерв'ю щодо Путіна "дещо стає зрозумілим". Швець сказав це в розрізі того, що за словами спецпредставника, Трампа зворушила історія, що Путін нібито молився за нього.

Історик і громадсько-політичний діяч Павло Гай-Нижник звернув увагу на те, як Віткофф говорить про главу Офісу президента Андрія Єрмака. В його вустах Єрмак стоїть на одному щаблі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Примітно, що Віткофф наголошує на визнанні обох (Зеленський та Єрмак) як співмірних керівників України (вочевидь, вже де-факто офіційно визнано, що дуумвірат поділяється за ролями так: Зеленський – номінальний керівник, Єрмак – фактичний)", — пише він.

Український політичний аналітик, громадський діяч Павло Нусс побачив у словах Віткоффа пояснення "політичного переслідування" попереднього президента України Петра Порошенка. Зокрема йдеться про слова спецпредставника щодо виборів в Україні.

"Тобто, активізація політичного переслідування Порошенка пов'язана саме з цими процесами — вибори в умовах тотальної цензури і інформаційного вакууму опозиції, і фактичного відмовлення від євроатлантичної інтеграції України, яку в конституційному порядку зобов'язав Порошенко в останні місяці свого президентства. Влада намагається нейтралізувати фактично єдиного політичного лідера, навколо якого могли об'єднатися українці, які виступають за вступ до НАТО і не згодні з капітуляційною політикою Банкової", — зазначив він.

Висловилися щодо заяв Віткоффа й читачі Facebook-сторінки "Телеграфа". Вони вражені цинізмом спецпредставника та обурені його заявами.

Як повідомляв "Телеграф", під час нещодавнього візиту Стіва Віткоффа до Москви, глава РФ Володимир Путін принизив його. Посланець Трампа змушений був близько 8 години чекати на зустріч з ним.