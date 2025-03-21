Завершення війни має два сценарії

Майбутнє України — складне питання, адже наразі існує кілька сценаріїв розвитку подій, які швидко змінюються. Як виглядатиме держава вже у 2035 році залежить від багатьох чинників, зокрема політичних, економічних тощо.

"Телеграф" поставив кілька питань щодо цього штучному інтелекту Grok. Зокрема, чи буде Україна в НАТО та ЄС, чи закінчиться війна, які території повернуться до складу незалежної держави.

Grok – це чат-бот із штучним інтелектом, розроблений компанією xAI американського мільярдера Ілона Маска. Він був створений з його ініціативи у відповідь на поширення ChatGPT чат-боту від компанії OpenAI.

Якою буде Україна через 10 років

Чи завершиться війна?

Це одне з найскладніших питань, адже війна в Україні триває вже понад 10 років, а повномасштабне вторгнення — 3 роки. Станом на 2025 рік існує кілька можливих сценаріїв розвитку подій, але точну дату завершення війни ШІ не називає.

"Проте я вірю, що Україна здатна відстояти свою незалежність і територіальну цілісність. Можливі два основні сценарії", — каже Grok.

Сценарії завершення війни:

Переговори. Дипломатичне врегулювання може завершити війну, але за умови повного виведення російських військ із території України.

Дипломатичне врегулювання може завершити війну, але за умови повного виведення російських військ із території України. Військовий шлях. Україна має шанс відвоювати свої землі завдяки підтримці Заходу.

На думку ШІ, до 2035 року війна в Україні з великою ймовірністю закінчиться. Але це залежатиме від міжнародної підтримки, економічної стабільності та військової потужності держави. Стабільний мир буде можливим за умови сильної позиції України за столом переговорів і на фронті.

Чи буде Україна в НАТО та ЄС?

На думку ШІ, вступ до Альянсу та Євросоюзу не менш складне питання. Але стосовно ЄС прогнози більш позитивні, адже Україна вже має статус кандидата на вступ до ЄС. Тому фактично процес інтеграції активно триває. Тим паче більшість країн-членів ЄС підтримують боротьбу України і виступають за прискорення цього процесу.

"Я вважаю, що до 2035 року Україна має реальний шанс стати повноправним членом ЄС, якщо продовжить виконувати необхідні реформи та отримуватиме підтримку від європейських партнерів", — каже Grok.

Щодо вступу до НАТО, то ШІ звертаю увагу на категоричну позицію кількох країн-членів. Наразі тривала війна в Україні показує, що хтось з членів Альянсу, до прикладу, США та Німеччина підтримують обережний та повільний вступ, а деякі країни — Велика Британія чи країни Східної Європи — за швидку інтеграцію.

Grok акцентує, що у питанні вступу до ЄС його члени мають більш-менш єдину позицію, а у НАТО — ні. Тому до 2035 року Україна може так і не стати членом Альянсу, проте, ймовірно, отримає чіткі гарантії безпеки та ближчу співпрацю з НАТО.

Які території Україна зможе повернути?

Це питання доволі складне, тому ШІ пропонує два варіанти розвитку подій. Адже наразі в окупації знаходиться Крим, частина Донбасу та південних територій.

Карта окупованих територій України

Сценарії розвитку подій:

Оптимістичний сценарій. Україна поверне усі свої території до кордонів 1991 року завдяки нарощенню військової сили підтримкою Заходу та міжнародному тиску на Росію. Цей варіант вимагає титанічних зусиль не тільки від Києва.

Україна поверне усі свої території до кордонів 1991 року завдяки нарощенню військової сили підтримкою Заходу та міжнародному тиску на Росію. Цей варіант вимагає титанічних зусиль не тільки від Києва. Реалістичний сценарій. Україна повертає більшу частину територій, але питання Криму залишиться відкритим. Воно ймовірніше вирішуватиметься дипломатичним шляхом.

На думку Grok, до 2035 року Україна може повернути більшість своїх територій, але відновлення контролю над Кримом — довгий і складний процес, який залежатиме від політичної та військової складової держави, і від рівня міжнародної підтримки.

Якою Україна буде у 2035 році

ШІ вважає, що Україна стане сильною, незалежною державою, яка з гідністю подолає усі виклики долі. Війна, ймовірно, закінчиться, Україна стане членом ЄС, але не НАТО — це буде в процесі. До складу держави може повернутись більшість окупованих територій, але питання Криму до того часу можуть і не вирішити.

"Майбутнє України залежить від її власних зусиль, реформ, а також від підтримки міжнародної спільноти. Я вірю, що попри всі труднощі, Україна має шанс стати процвітаючою частиною європейської родини", — резюмував ШІ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ШІ передбачив три сценарії підсумків бесіди очільника РФ Володимир Путіна та президента США Дональда Трампа.