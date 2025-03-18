Чи погодиться РФ на перемир'я? ШІ оцінив шанси на домовленості Трампа та Путіна

Росія часто використовує перемир’я як інструмент для досягнення власних цілей

Дональд Трамп та Володимир Путін 18 березня проведуть телефонну розмову. Предметом обговорення буде готовність Росії на перемир’я з Україною на 30 днів та завершення війни.

"Телеграф" попросив штучний інтелект оцінити ймовірність, що глава Росії Володимир Путін погодиться на перемир’я. Також ШІ спрогнозував шанси на те, що РФ в разі досягнення домовленостей буде їх дотримуватися. Важливо розуміти, що наведений прогноз — один з варіантів розвитку подій, який ШІ оцінює як найбільш ймовірний. На думку штучного інтелекту, є кілька факторів, які впливатимуть на сприйняття Путіним пропозицій Трампа.

Чи погодиться Путін на 30-денне припинення вогню

Якщо РФ вважає свою позицію на фронті сильною, для Путіна перемир’я може бути способом закріпити свої здобутки без значних поступок. Також він може сприймати його як паузу для перегрупування.

Трамп прагне швидкого досягнення угоди і має важелі впливу (економічні санкції, військова підтримка України тощо). Його готовність до дій в разі відмови глави РФ від перемир'я може схилити Путіна до згоди.

Якщо він чітко дасть зрозуміти, що відмова від перемир’я матиме серйозні наслідки, це може схилити Путіна до згоди. Якщо Трамп запропонує компроміс, який хоча б частково задовольнить вимоги РФ (поступки України щодо територій і НАТО) шанси зростуть. Також лідер Кремля може прийняти пропозицію про тимчасове припинення вогню, якщо Трамп "продасть" це як спільну перемогу.

Враховуючи ці фактори, ШІ оцінює ймовірність, що Путін погодиться на 30-денне перемир’я 18 березня, у 60-70%. Така оцінка, якщо Трамп зможе переконати Путіна в короткостроковій вигоді угоди, а Росія використає паузу для зміцнення позицій. Якщо ж глава США не запропонує нічого, що Путін зможе подати як "перемогу", ймовірність знижується до 40-50%.

Ймовірність, що Росія дотримається угод (у разі їх досягнення)

Історія свідчить, що Росія часто використовує перемир’я як інструмент для досягнення власних цілей, а не як зобов’язання до миру. Путін може вдатися до провокацій або непрямих порушень (наприклад, через "місцеві сили"), звинувачуючи Україну у відповіді.

Якщо Україна під час перемир’я продовжить отримувати військову допомогу чи проводити мобілізацію (чого Путін хоче уникнути), РФ може використати це як привід для порушення умов. В цьому випадку вона може стверджувати, що "інша сторона не виконує зобов’язань".

За оцінкою ШІ, ймовірність, що Росія повністю дотримуватиметься умов перемир’я, становить 30-40%. Ймовірно, РФ або частково порушить угоду (через дрібні провокації чи непрямі дії), або використає її для підготовки до наступних кроків. Повне дотримання можливе лише за умови жорсткого тиску з боку США та чітких гарантій, які влаштують Путіна.

Як писав "Телеграф", раніше ШІ змоделював діалог між Путіним і Трампом 18 березня. Він вважає, що Трамп буде говорити енергійно та впевнено, а Путін більш стримано та дипломатично.