Переговори з Росією, доля ЗАЕС та наполегливий Трамп: зібрали головні заяви Зеленського (оновлюється)

У понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудеться зустріч української делегації із американською. А після цього відбудуться переговори США з російською командою.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стере за підсумками переговорів. За словами українського лідера, він хоче підготувати список об’єктів цивільної інфраструктури, за якими не можна буде завдавати ударів у рамках можливого перемир’я з РФ.

"Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться. Або скажемо так, дай Боже, сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок у Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди, я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою...А потім Америки з Росією", — сказав голова держави.

Телеграф також зібрав головні заяви, які звучали під час пресконференції.

Про що говорив Зеленський

Перемир’я включає енергетичну інфраструктуру і цивільну інфраструктуру. Ми підготуємо списки об’єктів

Усі АЕС належать українському народу. Якщо американці хочуть забрати ЗАЕС у росіян і модернізувати – це можна обговорювати, але про передачу США не йдеться.

Повинні визнати, на жаль, сьогодні головний союзник у НАТО не підтримує Україну в НАТО.

Зняття вступу України до НАТО з порядку денного переговорів – це великий подарунок Путіну.

Сподіваюся, що Норвегія буде частиною зусиль щодо гарантій безпеки.

Потрібне посилення тиску на Росію, щоб Путін перестав маніпулювати та пішов на конкретні кроки. Зокрема це стосується припинення вогню.

Лише у сильній позиції можлива сильна дипломатична робота та надійне закінчення війни. Ми цього хочемо найбільше у світі.

Про що говорив Йонас Гар Стере:

Норвегія потроїть оборонну підтримку України — до $8 млрд. Вона зараз негайно буде переведена на підтримку артилерією, боєприпасами, дронами та інвестиціями у власну українську базу виробництва.

Ми підтримуємо вашу мету: незалежна, вільна та суверенна Україна. Ніхто не хоче більше світу, ніж український народ.

Україна має бути у найкращій позиції, щоб закінчити цю війну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову, 18 березня. Головною темою обговорень стало завершення війни Росії проти України.

Як повідомлялося, за результатами переговорів Трамп та Путін погодили припинення вогню з енергетики та інфраструктури. Однак того ж вечора російські війська запустили по Україні дрони. Президент України Володимир Зеленський заявив, що після розмови з президентом США Росія масштабно атакувала енергетику України.

У результаті Трамп був вкрай розчарований телефонною розмовою з Путіним. Президент США сподівався, що Путін погодиться на повноцінне припинення вогню, яке пропонували Україна та США, проте погодився лише на обмежене, ще й обставив його низкою умов. Це не дуже сподобалося Трампу, що більше він викрив Путіна на брехні.