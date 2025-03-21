Політичний журналіст і публіцист Леонід Швець спеціально для "Телеграфа" про те, що ми вступаємо в фазу, що вимотує, "переговорів про переговори"

У російськомовному експертному середовищі іноді задаються питанням, чи є Дмитро Медведєв юродивим, чи тільки прикидається, щоб цар у параноїдальному нападі й у настанову іншим придворним його не причепив. Колись з ним пов’язували невиразні ліберальні надії, а нині експрезидент "великої Росії" намагається затьмарити найвідбитіших останкінських пропагандистів. Деяка користь від його натужної активності в соціальних мережах все ж таки: Медведєв в жартівливій формі передає умонастрої в путінському оточенні. Нині там свято.

"Телефонна розмова між президентами Путіним і Трампом, — пише Медведєв, — підтвердив відому ідею — в їдальні є тільки Росія і Америка. У меню: легкі закуски — брюссельська капуста, британський фіш-енд-чіпс і паризький півень."

Ще б пак, після трьох років ізгойства Кремля американці просять Путіна про нормалізацію, а спецпредставник президента США Стів Віткофф запопадливо говорить про те, як "два великі лідери об’єдналися заради блага людства". Підлещується він, звичайно, в першу чергу перед своїм босом, так зараз в Америці заведено, але й російському перепадає. Вічний комплекс неповноцінності Росії перед Заходом отримує глибоке задоволення. Ну, і мрія нарешті натягнути ніс "гей-Європі" і закусити "котлетою по-київськи", перетерши з дядечком Семом, ніби набуває нових обрисів.

Проблема лише в тому, що цією котлетою вже неодноразово подавилися. Власне, через те, що її ніяк не виходить проковтнути, і вийшла ця історія з війною, якій одні "великі" не змогли запобігти, а інші не в змозі виграти. Що Америка, що Росія на українській темі постійно виставляють себе то безглуздо, то слабо, то низько і підло. Найчастіше одночасно. Від "chicken-speech" Буша-старшого до відчуженості Обами, червоних ліній Байдена та нинішньої путінофілії та українофобії Трампа. Від Тузли та триразового привітання Януковича до екстреної евакуації того ж Януковича до Ростова, "їх там немає" у Криму та на Донбасі, низки вбивств, що не припиняються протягом одинадцяти років, і вже три роки як на промисловій основі, не шкодуючи жінок і дітей, при цьому замість Києва за три дні – Суджа за сім місяців. Цим хлопцям є про що поговорити та на що поскаржитися один одному: на Україну. Це вона не дає їм надувати щоки й виявляє реальну ціну "величі".

Набридло слухати, в тому числі від людей, які нібито цілком співчувають нашій справі, що зараз сильні постараються все вирішити за рахунок слабкого, за рахунок України. Але сильна в цій уже, здається, нескінченній історії, якраз вона, і тільки вона, та, що шматують та зраджують, посилає при цьому як російський військовий корабель, так і американських гінців з пропозицією купити нас за п'ятачок і довіритися "стабільному генію", який не відрізняє Львів від Херсона, зате падає на задні лапи перед тим, хто назавжди отримав тавро на лоб від харківських уболівальників.

Юрій Мацієвський з останньою сигаретою нескінченно сильніший за своїх безсилих убивць, адже "в нього були погані карти". Зеленський у своєму військовому светрі, який намагається глухим розповісти, що Путіну вірити – себе не поважати, нескінченно гідніший за мешканців Білого дому, які намагалися знущатися з нього і тим самим знущалися з Америки.

Ми вступаємо в вимотуючу смугу переговорів про переговори, яка супроводжуватиметься мільйонами постів, заяв, витоків реальних і фейкових, коментарів і коментарів про коментарі, звичним потоком буллшиту (сленговий термін, що означає неправильне, некоректне твердження). Це теж війна, і ще й яка, і від удару по мізках не рятує жодна каска. Захищають впевненість у своїй правоті та почуття гідності, які дозволяли чинити опір усі ці військові роки та роки до того, коли українському народу, на відміну від "братів", вдалося не перетворитися на сіру грудку безгласного народонаселення. У вогні ці якості лише загартувалися. До них додалась лють від постійного похорону своїх дітей.

З такою Україною мають справу як ніколи слабкі, жалюгідні Штати та Росія. Їм прикро. Їм хочеться котлету. Вони нічого так і не зрозуміли.