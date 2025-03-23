Украинцы рассказали "Телеграфу", чего ждут от переговоров в Саудовской Аравии

Позитива в этих ответах было мало

В воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде проходят переговоры в формате "челночной дипломатии" между делегациями Украины, США и России. Хотя делегации Украины и РФ не садятся за один стол, переговорщики со стороны США пытаются найти точки соприкосновения.

"Телеграф" поинтересовался у читателей, верят ли они, что эти переговоры принесут мир. Большинство ответов достаточно пессимистические.

Часть пользователей подчеркнула, что не верит ни слову представителей РФ, а сами переговоры назвали "имитацией процесса".

Другие подчеркивали, что "мир может принести только ВСУ".

Кое-кто выразил надежду на дипломатическое решение, но отметил, что не слишком верит в участвующих в процессе политиков. Также упоминалось и о надеждах на то, что переговоры могут привести к ускорению и реализации процессов обмена пленными. Были и те, кто писал об эмоциональном выгорании и потере доверия к любым мирным инициативам.

Отношение украинцев к переговорам в Саудовской Аравии (по анализу мнений читателей "Телеграфа"):

45% — не верят в результативность переговоров

25% — верят только в ВСУ как силу, способную остановить войну

20% — надеются на мир, но с недоверием

10% считают, что дипломатия еще может сыграть роль

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что издание WP раскрыло подробности переговоров. Там отметили, что встреча будет сосредоточена на согласовании аспектов прекращения огня на море.