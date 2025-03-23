"Ціна слів Зеленського невелика": Пєсков — про мирні переговори, співпрацю зі США та миротворців з Європи

Зі слів Дмитра Пєскова, можливості для співпраці Росії та США дуже великі

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президенти Росії та США домовилися підтримувати контакти за необхідності. Він зазначив, що переговорний процес між Москвою та Вашингтоном щодо врегулювання ситуації в Україні буде тривалим.

Як повідомляють російські ЗМІ, російський політик впевнений, що не слід розраховувати на швидкі результати переговорів.

Пєсков також прокоментував становище Європи, зазначивши, що вона довгий час орієнтувалася на США, проте зараз у міжнародній політиці з’явився "новий шериф". На його думку, рано чи пізно на європейську арену вийдуть політичні лідери, які будуть прагнути налагодити відносини з Росією.

Головні заяви прессекретаря Путіна

Рано чи пізно в Європу мають прийти "політичні важковаговики", які вкажуть у бік добросусідства з Росією;

Ціна слів Зеленського невелика, що підтверджується недотриманням домовленостей щодо відмови від ударів по енергооб'єктах;

Європа замість того, щоб усунути першопричини українського конфлікту, мілітаризацією намагається їх тільки додати ;

; Заяви Макрона про ядерну парасольку для Європи вельми і вельми небезпечні;

Кремлю імпонує зміна риторики Вашингтона, що відбулася з приходом команди Трампа;

Крім того, зі слів Дмитра Пєскова, можливості для співпраці Росії та США дуже великі — потенціал співпраці між цими країнами "складно переоцінити".

Російський посадовець також зазначив, що телефонна розмова 18 березня між Путіним та Трампом була однією з найдовших за час їхніх контактів. Можливо, навіть, що з моменту відновлення діалогу між лідерами відбулося більше 2 переговорів. Останнє спілкування ще більше наблизило майбутню зустріч між очільниками країн.

Нагадаємо, що після переговорів Кремль і Білий дім оприлюднили заяви з різними акцентами. За версією Кремля, Путін підняв тему припинення постачання зброї Україні в разі перемир’я. Трамп же запевнив, що це питання взагалі не обговорювалося.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що адміністрація Білого дому сподівається досягти угоди про перемир’я до 20 квітня, коли святкують Великдень і в Західній, і в Православній церквах. Водночас є ознаки того, що Москва не поспішає досягати мирної угоди напередодні переговорів.