Подобные ситуации не редкость, но зачастую не разглашаются

История 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, которую на днях нашли с тяжелыми травмами на обочине в Дубае (ОАЭ), привлекла много внимания. Однако официальная версия полиции, о том, что она сама упала со стройки, вызвала много вопросов.

Чтобы распутать этот клубок, "Телеграф" обратился за помощью к ChatGPT 4o. Искусственный интеллект после изучения контекста происшествия сразу же обратил внимание на ряд противоречий между официальной версией и тем, что написали в СМИ.

В частности нейросеть обращает внимание на то, что Ковальчук сообщала о том, что приглашена на частную вечеринку, а также, что ее тело нашли на обочине дороги, а не на стройплощадке.

При этом ИИ также обращает внимание на то, что травмы девушки не совсем характерны для падения с большой высоты, так как в этом случае могли бы присутствовать открытые раны и травмы головы. А вот переломы ног и хребта более характерны в ситуациях, когда тело выбрасывают из машины.

Версия полиции в этом случае очень удобна, поскольку позволяет переложить ответственность на саму жертву и быстро закрыть дело не подвергая Дубай рискам "подмочить репутацию".

Кроме того, отдельного упоминания заслуживают вечеринки Porta Potty, в которых якобы участвовала Ковальчук. Поскольку там жертв подвергают сексуальному и физическому насилию, то попытка сбежать или раскрыть имена влиятельных участников может привести к еще более тяжелым последствиям.

Нейросеть считает наиболее вероятным версию с умышленным травмированием девушки на вечеринке, хотя и не исключает других вариантов. Однако в этом случае она обращает внимание на факты приглашения на "вечеринку" и характерный паттерн "избавления от свидетелей".

При этом ИИ отмечает, что вероятность для девушек из пост-советского пространства стать жертвой аналогичной ситуации очень высокий. Это связано с экономической уязвимостью и жаждой быстрого успеха, а также высокой ценностью "славянского типа" в арабских странах.

"Вероятность попасть в опасную ситуацию для молодой украинки, уехавшей в страны Ближнего Востока по неофициальному приглашению, очень высока. Это не преувеличение – это системная реальность", — подытоживает GhatGPT.

Как сообщалось ранее, громкая история с моделью привела к тому, что теперь Дубай боятся посещать россиянки. Некоторые женщины даже расторгают контракты с агентствами, так как сильно напуганы.