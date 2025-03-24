Научились обходить РЭБ: "Шахеды" стали еще опасней, говорят в ВСУ

"Заглушить" беспилотники стало сложнее

Россияне постоянно пытаются обойти украинские средства противовоздушной защиты. С этой целью они модернизировали свои дроны "Шахед" улучшенными возможностями противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом рассказал начальник управления коммуникации Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого марафона новостей. Он отметил, что именно с этим связано появление на "шахедах" 16-канальной антенны китайского производства.

"Если раньше было 8 каналов, теперь 16. Надо подавлять все средствами радиоэлектронной борьбы. То есть обычно "Шахед" управляется спутником, где есть спутниковая навигация, и дрон имеет спутниковую систему наведения. Надо его сбивать с маршрута, как говорят spoofing, "сбивание с толку", или, соответственно, подавление сигнала", — объяснил Игнат.

По его словам, именно этим занимаются РЭБ, чтобы дрон не долетел туда, куда его направили, а упал где-то в безлюдном месте. Однако прогресс не стоит на месте, а потому дроны усовершенствуются, а с ними развиваются и средства противодействия.

Именно поэтому, говорит Игнат, многие РЭБ, которые были куплены в свободной продаже, не смогут эффективно противодействовать российским дронам.

Как сообщалось ранее, во время атаки на Киев 23 марта россияне использовали в дроне "Шахед" термобарическую боеголовку. Эксперты объяснили, что это и почему они очень опасны.