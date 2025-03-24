"Мають полетіти голови": історія зі зливом секретних планів США в Ємені отримала продовження

У США вимагають покарати відповідальних

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Уолтц випадково додав головного редактора журналу The Atlantic Джеффрі Голдберга до закритої групи, де обговорювалися питання, пов’язані з ударами по єменських хуситах. У Конгресі США вже закликали розпочати розслідування ситуації через "удар із національної безпеки".

Як повідомляє CNN, конгресмен-демократ, член Комітету з розвідки Джим Хаймс зазначив, що використання комерційного додатка для обміну секретною інформацією є неприпустимим. Він зазначив, що використання несекретних програм несе "катастрофічні ризики для безпеки".

"Якщо це правда, то ці дії є грубим порушенням законів і правил, які існують для захисту національної безпеки, включаючи безпеки американських військовослужбовців", — повідомив він і зазначив, що якби це було провиною нижчого чиновника, то його напевно б притягли до кримінальної відповідальності.

Член комітету зі Збройних сил Кріс Делузіо своєю чергою закликав покарати відповідальних.

"Це кричущий удар з національної безпеки, і повинні полетіти голови", — сказав він.

Водночас представник Ради національної безпеки США Браян Х’юз каже, що загроз національній безпеці чи американським військовим не було.

"Наразі ланцюжок повідомлень, про який повідомлялося, здається справжнім, і ми перевіряємо, як ненавмисний номер було додано до розмови. Ланцюжок є демонстрацією глибокої та продуманої координації політики між старшими посадовими особами", — сказав він.

Президент США Дональд Трамп своєю чергою під час брифінгу взагалі заявив, що чує про цю історію вперше і "не є фанатом The Atlantic".

"Я нічого про це не знаю. Я не фанат The Atlantic. Для мене це журнал, який занепадає", — прокоментував ситуацію Трамп.

Як повідомлялося раніше, США останнім часом провели кілька атак на об’єкти єменських повстанців хуситів, що включало удари по їх ППО та місцям перебування лідерів.