Війська США отримали наказ про завдання масштабних повітряних ударів

Президент США Дональд Трамп наказав військовим про початок війни проти проіранських єменських повстанців. Це рішення було прийнято трохи більше як місяць після того, як Вашингтон визнав хуситів терористичною організацією.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth. За його словами, це включає завдання повітряних ударів по базах, системах ППО та місцях перебування лідерів бойовиків.

"Сьогодні я наказав збройним силам Сполучених Штатів розпочати рішучі та потужні військові дії проти терористів-хуситів у Ємені. Вони ведуть безперервну кампанію піратства, насильства та тероризму проти американських та інших кораблів, літаків та безпілотників", — написав він.

Трамп традиційно звинуватив попередню адміністрацію у слабких відповідях на обстріл американських суден, а Іран у спонсоруванні бойовиків.

Президент США повідомив, що американські військові застосують силу для того, щоб розблокувати судноплавство в Червоному морі та відновити морську торгівлю.

"Усім терористам-хуситам ваш час закінчився і ваші атаки повинні припинитися починаючи відсьогодні. Якщо цього не станеться, то на вас обрушиться пекло, якого ви ще не бачили", — написав Трамп.

Він також зажадав у Ірану негайно припинити підтримку єменських повстанців, погрожуючи Тегерану "повною відповідальністю".

Зазначимо, що єменське проіранське терористичне угруповання "Ансар Аллах" (хусити) під час ракетних та дронових ударів по цивільних судах у Червоному морі користувалося послугами Росії. Росіяни надавали проіранським бойовикам супутникові дані, які використовувалися для наведення ракет та безпілотників.