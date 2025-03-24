"Должны полететь головы": история со сливом секретных планов США в Йемене получила продолжение

В США требуют наказать ответственных

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц случайно добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытую группу, где обсуждались вопросы, связанные с ударами по йеменским хуситам. В Конгрессе США уже призвали начать расследование ситуации из-за "удара по национальной безопасности".

Как сообщает CNN, конгрессмен-демократ, член Комитета по разведке Джим Хаймс отметил, что использование коммерческого приложения для обмена секретной информацией является недопустимым. Он отметил, что использование несекретных приложений несет "катастрофические риски для безопасности".

"Если это правда, то эти действия являются грубым нарушением законов и правил, которые существуют для защиты национальной безопасности, включая безопасности американских военнослужащих", — сообщил он и отметил, что если бы провинился нижестоящий чиновник, то его бы наверняка подвергли уголовному преследованию.

Член комитета по Вооруженным силам Крис Делузио в свою очередь призвал наказать ответственных.

"Это вопиющий удар по национальной безопасности, и должны полететь головы", — сказал он.

Вместе с тем, представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз говорит, что угроз национальной безопасности или американским военным не было.

"В настоящее время цепочка сообщений, о которой сообщалось, кажется подлинной, и мы проверяем, как непреднамеренный номер был добавлен в разговор. Цепочка является демонстрацией глубокой и продуманной координации политики между старшими должностными лицами", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь во время брифинга и вовсе заявил, что слышит об этой истории впервые и "не является фанатом The Atlantic".

"Я ничего об этом не знаю. Я не фанат The Atlantic. Для меня это журнал, который приходит в упадок", — прокомментировал ситуацию Трамп.

Как сообщалось ранее, США в последнее время провели несколько атак на объекты йеменских повстанцев хуситов, что включало удары по их ПВО и местам пребывания лидеров.