На варті України 33 роки: як СБУ б'є по РФ у тилу та на фронті

Як СБУ змінює хід війни: знищення техніки, агентів і стратегічних об'єктів рф

25 березня Служба безпеки України відзначає 33-ю річницю з дня створення. За час повномасштабної війни проти Росії СБУ стала невід'ємною частиною Сил безпеки та оборони, активно знищуючи ворога, виявляючи агентуру та розвиваючи нові військові технології.

Завдання та успіхи СБУ у війні

СБУ працює одразу на кількох фронтах: від фізичного знищення військового потенціалу РФ до викриття зрадників та агентів. Як зазначив Голова СБУ Василь Малюк, бійці служби володіють сучасними технологіями, зокрема безпілотниками, які знищують ворожі кораблі, техніку та військові склади. "Наш пріоритет – знищити якомога більше ворогів і звільнити свою землю", – наголосив Малюк.

З 24 лютого 2022 року підрозділи СБУ знищили:

понад 1 700 російських танків;

понад 3 000 броньованих машин;

майже 250 засобів ППО;

понад 550 засобів РЕБ.

Знакові операції СБУ

Служба безпеки здійснила низку унікальних спецоперацій, які вплинули на хід війни:

два підриви Кримського мосту (2022, 2023);

ураження 11 військових кораблів РФ у Чорному морі;

далекобійні атаки на стратегічні об’єкти РФ, зокрема аеродроми, нафтобази та заводи;

рекордне одномоментне взяття в полон понад 100 російських військових на Курщині.

Контррозвідка та боротьба зі зрадниками

СБУ знешкодила 102 агентурні мережі РФ, відкрила:

понад 3 500 справ за державну зраду (засуджено 840 осіб);

понад 8 700 справ щодо колабораціонізму (1 586 засуджені);

понад 600 проваджень за передачу ворогу даних про ЗСУ (181 особа засуджена).

Нагороди та ліквідація ворогів

За час війни понад 1 500 співробітників СБУ отримали державні нагороди, 20 з них – звання "Героя України" (10 посмертно). За інформацією джерел, СБУ стоїть за ліквідацією низки ключових ворожих фігур, серед яких:

генерал РФ Ігор Кірілов;

військовий штабіст Валерій Транковський;

зрадник Ілля Ківа;

пропагандист Владлен Татарський.

СБУ продовжує боротьбу за безпеку України, використовуючи новітні технології та рішучі методи протидії ворогу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Миколаєві співробітники СБУ та Нацполіції запобігли теракту, який планувала здійснити 19-річна студентка за вказівкою російських спецслужб. Вибух мав статися поблизу будівлі поліції.