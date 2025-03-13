Виправдовував Росію за вторгнення та отримав підозру від СБУ: куди зник ексмер Києва Черновецький і який має вигляд зараз

Політик вже давно живе за межами України

Леонід Черновецький — український політик єврейського походження, який був мером Києва у 2006-2012 роках. У 2017 році Служба безпеки України оголосила Черновецького у розшук за підозрою у зловживанні влади або службовим становищем. Водночас у 2022 році ексчиновник здивував цинічною заявою, що Росія не починала війну проти України.

"Телеграф" нагадає, якою була діяльність Черновецького, і куди він зник.

Що відомо про Леоніда Черновецького

Майбутній політик народився у Харкові у 1951 році. Його батько був євреєм. Певний час хлопець жив в інтернаті, а після школи служив у радянській армії, зокрема на Дніпропетровщині. Після служби Черновецького скерували у Харківський юридичний інститут, який він закінчив з відзнакою. Там він став викладачем і отримав звання кандидата юридичних наук.

У 1989 році Леонід створив науково-дослідний центр "Правекс", де через 3 роки заснували й однойменний банк. Так центр перетворився у концерн, президентом якого протягом 4 років був Черновецький.

Черновецький був творцем концерну "Правекс", фото з мережі

У 1996 році Леонід уперше став народним депутатом від Християнської ліберальної партії України. Був головою партії "За красиву Україну" та позаштатним радником президента Леоніда Кучми.

У 2004 році Леонід висував свою кандидатуру на президентських виборах, але не пройшов до другого туру. Тоді політик підтримав Віктора Ющенка. Так Леонід як нардеп увійшов до фракції "Наша Україна" та певний час був радником Ющенка.

Черновецький був радником Кучми та Ющенка, фото з мережі

У 2006 році Черновецького обрали мером Києва. Подейкували, що цьому могла сприяти благодійна діяльність політика. У 90-х він створив фонд "Соціальне партнерство", в межах якого відкрили їдальню "Стефанія" для соціально незахищених верств населення. Також напрямками діяльності політика були захист християнської моралі та поширення ідей з Біблії.

За час діяльності Черновецького у Києві у 1,5-3 рази підвищили тарифи на житлово-комунальні послуги, у кілька разів здорожчав проїзд у комунальному транспорті, у поліклініках медицина стала платною. Також за часів політика мешканців, які мали борги за ЖКП, переселяли у житло меншої площі, зросли тарифи за ділянку на цвинтарі, спортивні майданчики передавали з районної в комунальну власність, щоб міськрада могла їх контролювати.

Черновецький підвищував тарифи у Києві, фото з мережі

Окрім цього, Черновецький отримав прізвисько "Льоня-космос", оскільки він озвучував намір полетіти на Марс разом зі своїм котом Яшею. Також чиновник періодично виконував різні треки та відрізнявся специфічними промовами. Він мав сповільнену манеру спілкування та намагався жартувати.

Черновецький співає "Любимая моя"

Черновецький часто співав на пресконференціях

Де зараз Леонід Черновецький

У 2015 році стало відомо, що Черновецький придбав будинок у Грузії та почав займатися там політичною кар’єрою. Він створив партію "За щасливу Грузію". У 2017 році СБУ оголосила ексмера столиці у розшук через незаконне будівництво вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві.

"Мені, як юристу, абсолютно незрозуміло, чому мене оголошують в розшук в Україні, де я не проживаю! В Україні мене немає вже майже 6 років і, перш ніж оголошувати мене тут у розшук, СБУ мала поцікавитися в прокуратури і у моїх адвокатів, де я перебуваю. Навіщо мене шукати там, де мене немає!", – казав тоді ексмер Києва.

Черновецький намагався бути політиком у Грузії, фото з його фейсбук-сторінки

Вже у 2018 році політик повідомив, що виїхав з Грузії. Він перебрався до Ізраїлю, адже ще з 1994 року має громадянство цієї країни. На своїй сторінці в інстаграмі політик поширює дописи про діяльність свого благодійного фонду, а також ділиться своїми думками на суспільно-політичні та філософські теми. Також він акцентує на важливості християнських цінностей.

Черновецький часто розмірковує на філософські теми, скриншот з відео

При цьому на початку повномасштабної війни 2022 року Черновецький закликав визнати території "ЛДНР" російськими. Також політик сказав, що Путін не починав війну в Україні, а страшні злочини росіян назвав "демонстрацією сили".

Черновецький заперечував російське вторгнення в Україну, скриншот з його фейсбук-сторінки

Черновецький виправдовував Росію за війну проти України, скриншот з відео

Окрім цього, ексмер Києва ділиться у соцмережах виконанням різних пісень та новинами про Україну та світ. У 2022 році Офіс генпрокуратури оголосив Черновецькому підозру за заклики визнати межі незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про названого брата Леоніда Черновецького. Вони бачилися лише раз.