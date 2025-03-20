СБУ та ССО в Енгельсі знищили склад із боєприпасами "для України": подробиці вибухів, аналіз осінтерів (карта)

Попередньо, на базі розміщувалися 3 борти Ту-95МС, Ту-160 та ракети

Вночі 20 березня в російському місті Енгельс лунала низка потужних вибухів. Як з’ясувалося пізніше, під атаку українських дронів потрапив місцевий аеродром.

Джерело в СБУ повідомило "Телеграфу", що дрони на ворожий військовий об’єкт спрямували Сили спецоперацій ЗСУ та Служба безпеки.

У районі аеродрому спалахнула пожежа, зафіксовані вибухи та вторинна детонація боєприпасів.

"СБУ з побратимами продовжує з хірургічною точністю відпрацьовувати по ключових військових об’єктах РФ, які є абсолютно законними військовими цілями. Такі спецоперації зменшують можливості ворога тероризувати українські міста ракетними ударами", — сказав інформатор.

Як зазначили "Defense Express", на місці ударів розташовувалися крилаті ракети Х-555 та Х-101 для бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

Росіяни підтвердили факт детонації, а OSINT-фахівці локалізували місце вибуху. Дехто з них стверджує, що у вогні опинився склад із боєприпасами, а дехто вказав на місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Склад із боєприпасами Місце зберігання паливно-мастильних матеріалів

"На відео чутно, що продовжують рватися стрілецькі боєприпаси, вочевидь, для авіаційних гармат. Тобто це вказує саме на ураження складу з боєприпасами, а не з пальним. Ще одне відео вказує саме на вибухову детонацію, що не характерно для пожеж цистерн із паливом. Тобто все вказує саме на те, що детонація сталася саме на складі авіаційних боєприпасів для стратегічної авіації", — йдеться в повідомленні.

Мешканці Енгельса в мережі поділилися кадрами:

Місцеві пабліки повідомили про евакуацію населення з селища Малинки, також планують вивезти людей із Базальта.

Як розповів заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, аеродром "Енгельс" наразі зберігає велику кількість стратегічних ракет, що летять на територію України. Там росіяни оснащують літаки для подальшого вильоту до бойових рубежів.

За повідомленням каналу "Кримський вітер", після точного удару уламки розлетітися в радіусі 5 кілометрів. Це пояснює підвищення ймовірності пошкодження літаків.

Згідно з попередньою інформацією, на базі розміщувалися 3 борти Ту-95МС і Ту-160.

Раніше "Телеграф" повідомляв подробиці про аеропорт у Саратовській області та атаки, що були там раніше.