Росія знову за гроші розгойдує мітинги в Україні. Як це працює і що загрожує за участь

СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації

У п'ятницю, 21 лютого, стало відомо, що Служба безпеки слідом за Головним управлінням розвідки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційних диверсій. Ворожі ІПСО спрямовані на внутрішній розкол українців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Там зазначили, що для провокацій російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах, найактивніше — в ТікТок та Telegram.

Ворог поширює фейкову інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Одночасно росіяни закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонують кошти за участь в мітингах.

"СБУ звертається до громадян бути пильними та не реагувати на ворожі провокації, які РФ використовує для спроб підриву внутрішньої обстановки в нашій державі", — зазначає пресслужба відомства.

Служба безпеки також нагадує, що за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, загрожує до 10 років в'язниці (ст. 109 ККУ).

Попередження ГУР

У ГУР Міноборони також попереджали українців, що Росія готується оголосити про так звану "перемогу" до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, росіяни готуються до нових інформаційних операцій як для внутрішньої аудиторії, так і за кордоном.