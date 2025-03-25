На страже Украины 33 года: как СБУ бьет по РФ в тылу и на фронте
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Как СБУ изменяет ход войны: уничтожение техники, агентов и стратегических объектов России
25 марта Служба безопасности Украины отмечает 33-ю годовщину со дня создания. За время полномасштабной войны против России СБУ стала неотъемлемой частью Сил безопасности и обороны, активно уничтожая врага, обнаруживая агентуру и развивая новые военные технологии.
Задачи и успехи СБУ в войне
СБУ работает сразу на нескольких фронтах: от физического уничтожения военного потенциала России до разоблачения предателей и агентов. Как отметил Глава СБУ Василий Малюк, бойцы службы владеют современными технологиями, в том числе беспилотниками, которые уничтожают вражеские корабли, технику и военные склады. "Наш приоритет – уничтожить как можно больше врагов и освободить свою землю", – подчеркнул Малюк.
С 24 февраля 2022 года подразделения СБУ уничтожили:
- свыше 1700 российских танков;
- более 3000 бронированных машин;
- почти 250 средств ПВО;
- свыше 550 средств РЭБ.
Знаковые операции СБУ
Служба безопасности совершила ряд уникальных спецопераций, повлиявших на ход войны:
- два подрыва Крымского моста (2022, 2023);
- поражение 11 военных кораблей России в Черном море;
- дальнобойные атаки на стратегические объекты России, в том числе аэродромы, нефтебазы и заводы;
- рекордное сиюминутное взятие в плен более 100 российских военных на Курщине.
Контрразведка и борьба с предателями
СБУ обезвредила 102 агентурные сети России, открыла:
- более 3500 дел за государственную измену (осуждено 840 человек);
- более 8 700 дел по коллаборационизму (1 586 осуждены);
- более 600 производств за передачу врагу данных об ВСУ (181 человек осужден).
Награды и ликвидация врагов
За время войны более 1500 сотрудников СБУ получили государственные награды, 20 из них — звание "Героя Украины" (10 посмертно). По информации источников, СБУ стоит за ликвидацией ряда ключевых вражеских фигур, среди которых:
- генерал России Игорь Кирилов;
- военный штабист Валерий Транковский;
- предатель Илья Кива;
- пропагандист Владлен Татарский.
СБУ продолжает борьбу за безопасность Украины, используя новейшие технологии и решительные методы противодействия врагу.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Николаеве сотрудники СБУ и Нацполиции предотвратили теракт, который планировала совершить 19-летняя студентка по указанию российских спецслужб. Взрыв должен произойти у здания полиции.