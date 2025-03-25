Із КНДР на війну з Україною відправляють перебіжчиків і не тільки: потяги з їхніми трупами вже повертаються назад

Тіла полеглих північнокорейських військових вже почали прибувати на батьківщину

Частина військових, які були направлені до Курської області з Північної Кореї, є членами сімей перебіжчиків та порушниками, які мали "проблеми" на Півночі. Тіла деяких із них уже потягами відправляють із Москви до Пхеньяна, де їх потім таємно ховають.

Про це повідомляє Radio Free Asia, посилаючись на південнокорейські ЗМІ. Зазначається, що кандидатів було відібрано переважно з військовослужбовців північнокорейського Штурмового корпусу, підрозділи спецпризначенців.

Сеульська газета Sand Times з посиланням на джерело в Північній Кореї пише, що відбирали й тих військовослужбовців, які зазнавали дисциплінарних стягнень за правопорушення, скоєні під час військової служби, а також особи зі "складних соціальних верств". Тобто перебіжчики, які бігли до таких країн як Китай чи Південна Корея.

Зазначається, що члени сімей північнокорейських перебіжчиків стикаються із суворими наслідками з боку держави. Йдеться, зокрема, про стеження, примусове переселення у віддалені райони, ув’язнення до трудових таборів або навіть публічну кару, особливо якщо перебіжчик вважається політично значущою особистістю або поділився конфіденційною інформацією.

Іноді сім’ї можуть навіть зіткнутися із соціальним остракізмом і втратити доступ до освіти та працевлаштування, за свідченнями перебіжчиків.

Sand Times також пише, що повідомлення про смерть північнокорейських солдатів, які загинули після служби, почали відправляти їх сім’ям наприкінці листопада минулого року. Згідно з оцінками Південної Кореї та США, Пхеньян направив до 12 000 військовослужбовців у Курську область Росії.

"Тіла полеглих солдатів почали прибувати на батьківщину потягами з Москви до Пхеньяну", — повідомило джерело, додавши, що похорон був проведений таємно відразу після прибуття тіл.

Джерело повідомило, що влада Північної Кореї дала вказівку сім’ям загиблих не розголошувати інформацію про смерть і зберігати мовчання, не висловлюючи скорботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головком ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як воюють солдати КНДР у Курській області. Він зазначив, що військові КНДР на фронті беруть свою масову складову, як діяли війська за радянських часів. Однак є нюанс – війна зараз зовсім інша, ніж могли уявити радянські генерали.

У Курській області неодноразово вже знаходили на деревах повішені тіла північнокорейців, які вчинили суїцид. У мережі були опубліковані відповідні фотографії, на яких відео загадковий символ. Він, як виявилося, означає "небо".