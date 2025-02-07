Росія знову кинула в бій солдатів КНДР на Курщині: Зеленський розкрив деталі

Українським військам уже півроку вдається утримувати сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в Росії

На Курському напрямку російські війська разом із північнокорейськими солдатами знову спробували штурмувати позиції Сил оборони. Однак усі їхні спроби зазнали невдачі та були відбиті.

При цьому було знищено багато живої сили супротивника – йдеться про сотні воїнів. Про це повідомив Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення до народу України.

Президент зазначив, що війська РФ знову почали активно підтягувати північнокорейських солдатів. Він також наголосив на важливості Курської операції і на тому факті, що бої ведуться саме на російській території, оскільки це дозволяє знижувати "натиск" на нашу землю та на фронт.

Зеленський вкотре подякував нашим захисникам за досягнуті результати.

"Зараз 60 тисяч російської армії на Курщині — це 60 тисяч, які не додалися до значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках нашої Донецької області. Я вдячний усім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді — за результат", — сказав президент.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як воюють солдати КНДР у Курській області. Сирський зазначив, що військові КНДР на фронті беруть своєю масовою складовою, як діяли війська за радянських часів. Проте є нюанс – війна зараз зовсім інша, ніж могли уявити радянські генерали.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що бої в Курській області тривають уже півроку, і ця операція ЗСУ стала унікальною. Те, що вважалося неможливим, сталося і ЗСУ практично без опору змогли зайняти низку важливих прикордонних населених пунктів.