Північна Корея відправила підмогу до Курської області: що відомо

КНДР направила військові підрозділи до районів бойових дій

Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії. Масштаби військового контингенту залишаються невідомими.

Про це пише Reuters, посилаючись на розвідку та ЗМІ Південної Кореї. Наголошується, що КНДР відправила військові підрозділи до місць бойових дій у Курській області. У цьому регіоні російські війська ведуть бої з українськими військовими.

Водночас офіційних коментарів з боку NIS поки немає.

Раніше NIS повідомила, що Північна Корея направила понад 11 000 солдатів до Росії для участі у війні в Україні. Українські та західні експерти кажуть, що російські війська також використали північнокорейську зброю. При цьому Північна Корея офіційно не визнала своєї військової підтримки Росії у війні в Україні.

Згідно з даними південнокорейського видання JoongAng, у період з січня по лютий 2025 року Північна Корея відправила до Росії до 3 тис. військовослужбовців. Перекидання військових відбувалося за допомогою російських вантажних суден та військових літаків. Направлені були мотострілецькі, інженерні та розвідувальні підрозділи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бої у Курській області тривають уже півроку і ця операція ЗСУ стала унікальною. Те, що вважалося неможливим, сталося, і ЗСУ практично без опору змогли зайняти низку важливих прикордонних населених пунктів.