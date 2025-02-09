Страх втратив: диктатор Північної Кореї зробив обурливу заяву про війну в Україні

Північнокорейський диктатор наговорив брехні про Україну та традиційно розхвалював Росію

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин, союзник мешканця Кремля Путіна, заявив, що буде й далі підтримувати російський режим в його агресії проти України. Диктатор КНДР послався на так зване "стратегічне партнерство" між двома режимами.

Про це заявило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap News Agency із посиланням на виступ Кім Чен Ина в Пхеньяні. Зокрема диктатор заявив, що допомога російському режиму з боку КНДР залишатиметься "незмінною".

Традиційно диктатор КНДР ані словом не згадав, що Росія здійснила напад на Україну, а Кремль загарбав частину української території. Натомість він взявся заповзято брехати, що російські окупанти в Україні нібито "захищають суверенітет" та так звану "територіальну цілісність" Росії.

"Армія та народ КНДР незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу російської армії та народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки та територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Росією", – додав Кім Чен Ин.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський пояснив, як воюють солдати КНДР у Курській області. Сирський зазначив, що військові КНДР на фронті беруть своєю масовою складовою, як діяли війська за радянських часів. Проте є нюанс – війна зараз зовсім інша, ніж могли уявити радянські генерали.

Тим часом нещодавно на Курському напрямку російські війська разом із північнокорейськими солдатами знову спробували штурмувати позиції Сил оборони. Однак усі їхні спроби зазнали невдачі та були відбиті. До цього війська КНДР на деякий час зникли з передової – можливо, намагалися оговтатися після великих втрат, яких вони зазнали в грудні та січні під час спроб штурмів позицій Сил оборони.