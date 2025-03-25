Из КНДР на войну с Украиной отправляют перебежчиков и не только: поезда с их трупами уже возвращаются назад

Тела павших северокорейских военных уже начали прибывать на родину

Часть военных, которые были направлены в Курскую область из Северной Кореи, являются членами семей перебежчиков и нарушителями, имевшими "проблемы" на Севере. Тела некоторых из них уже поездами отправляют из Москвы в Пхеньян, где их затем тайно хоронят.

Об этом сообщает Radio Free Asia, ссылаясь на южнокорейские СМИ. Отмечается, что кандидаты были отобраны в основном из числа военнослужащих северокорейского Штурмового корпуса, подразделения спецназа.

Сеульская газета Sand Times со ссылкой на источник в Северной Корее пишет, что отбирали и тех военнослужащих, которые подвергались дисциплинарным взысканиям за правонарушения, совершенные во время военной службы, а также лица из "сложных социальных слоев". То есть, перебежчики, бежавшие в такие страны как Китай или Южная Корея.

Отмечается, что члены семей северокорейских перебежчиков сталкиваются с суровыми последствиями со стороны государства. Речь идет, в том числе, о слежке, принудительном переселении в отдаленные районы, заключение в трудовые лагеря или даже публичную казнь, особенно если перебежчик считается политически значимой личностью или поделился конфиденциальной информацией.

Иногда семьи могут даже столкнуться с социальным остракизмом и потерять доступ к образованию и трудоустройству, согласно свидетельствам перебежчиков.

Sand Times также пишет, что уведомления о смерти северокорейских солдат, погибших после службы, начали отправлять их семьям в конце ноября прошлого года. Согласно оценкам Южной Кореи и США, Пхеньян направил до 12 000 военнослужащих в Курскую область России.

"Тела павших солдат начали прибывать на родину поездами из Москвы в Пхеньян", — сообщил источник, добавив, что похороны были проведены тайно сразу после прибытия тел.

Источник сообщил, что власти Северной Кореи дали указание семьям погибших не разглашать информацию о смерти и хранить молчание, не выражая скорби.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главком ВСУ Александр Сырский объяснил, как воюют солдаты КНДР в Курской области. Он отметил, что военные КНДР на фронте берут своей массовой составляющей, как действовали войска в советские времена. Однако есть нюанс – война сейчас совсем другая, чем могли представить себе советские генералы.

В Курской области неоднократно уже находили на деревьях повешенные тела северокорейцев, которые совершили суицид. В сети были опубликованы соответствующие фотографии, на которых видео загадочный символ. Он, как оказалось, означает "небо".