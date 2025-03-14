Сказав, що не хоче воювати та не має здоров'я: суд покарав чоловіка за відмову від мобілізації

Обвинувачений пройшов ВЛК, але не з'явився на відправку

Через неявку по "бойовій" повістці судили чоловіка у Житомирській області. Військовозобов'язаний отримав тюремний строк.

Про це стало відомо з вироку Ружинського районного суду. За даними суду, 52-річний обвинувачений 30 травня 2024 року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби.

Однак, попри це, він відмовився отримати мобілізаційне розпорядження, що було оформлено для призову до Національної гвардії України. Обвинувачений заявив, що він не хоче служити, оскільки має проблеми зі здоров'ям і не витримає навантаження.

Чоловік пояснив своє рішення тим, що у 2014 році вже брав участь у бойових діях, але був змушений покинути військову частину через смерть дружини. Відтак, він не бажає повернутися до служби на фоні особистих обставин і стану здоров'я.

Суд встановив, що обвинувачений порушив вимоги Конституції України, а також закони щодо військового обов'язку та мобілізації, ухилившись від виконання обов'язків військовозобов'язаного. Суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Рішення суду

Нагадуємо, у Горішніх Плавнях на Полтавщині відбувся суд над чоловіком, який відмовився від мобілізації. Старший лейтенант запасу отримав три роки в’язниці за ухилення від військової служби. У червні 2022 року чоловік отримав повістку з вимогою з’явитися до військової частини, але на службу так і не прийшов.

Під час суду він пояснив, що це суперечить його релігійним переконанням: мовляв, брати зброю до рук не дозволяє віра. Ще у 2014 році він просив про можливість альтернативної служби, але йому відмовили. Ситуація повторилася й у 2022 році — ТЦК не дав згоди на альтернативну службу.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який не пішов служити, бо злякався за своє життя.