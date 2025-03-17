Ви не оновили дані та не пройшли ВЛК: на яку суму суд за таке оштрафував жителя Одещини

Обвинувачений визнав свою вину

За ухилення від військового обліку під час воєнного стану судили чоловіка в Одеській області. Військовозобов'язаний ігнорував виклики до ТЦК та СП.

Про це стало відомо з вироку Красноокнянського районного суду. За матеріалами справи, обвинувачений не з'явився до територіального центру комплектування для уточнення своїх облікових даних та проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), хоча був належним чином попереджений про відповідальність за порушення правил військового обліку.

Військовозобов'язаний неодноразово ігнорував повістки та відмовлявся проходити ВЛК без поважних причин, що було зафіксовано під час перевірок. Після вручення чергової повістки він знову не з’явився у призначений час.

Обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що усвідомлював свої дії та розумів їхні наслідки. Він добровільно погодився на розгляд справи у спрощеному порядку без своєї участі та без проведення судового засідання.

Зважаючи на повне визнання провини та щире каяття, суд призначив обвинуваченому штраф у розмірі 5 100 гривень (триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Запобіжний захід не застосовувався, а цивільний позов у справі не заявлено.

Рішення суду

Нагадуємо, що у Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Обвинувачений, який не з’явився за викликом для проходження військової служби, отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Чоловік отримав повістку та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Військовозобов'язаному було визначено дату явки, проте він не з’явився у ТЦК та СП для відправки у військову частину.

Обвинувачений заявляв, що не може проходити службу через проблеми зі здоров’ям та необхідність догляду за дружиною, яка є особою з інвалідністю. Суд відхилив доводи обвинуваченого, оскільки той пройшов медичний огляд, який визнав його придатним до служби.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який не пішов служити, бо злякався за своє життя.