У розвідці США припустили, що Путін може використати найнебезпечнішу зброю, – ЗМІ

Повне припинення вогню поки що здається малоймовірним

Американська розвідка припускає, що через невдачі на полі бою та українські удари по території РФ Кремль нібито може вдатися до застосування ядерної зброї. Про це йдеться в новій відкритій оцінці розвідувальної спільноти США, представленій 25 березня на слуханнях у Сенаті.

Як передає Bloomberg, у доповіді зазначається, що через невдачі Росії на фронті та українські удари по її території виникають побоювання, що Путін теоретично може вдатися до такого кроку. Цю оцінку озвучили під час слухань у сенатському комітеті з розвідки.

Серед доповідачів були, зокрема, директорка ЦРУ Тулсі Габбард та інші високопосадовці.

Окрему увагу у звіті приділено тому, що нібито як Росія, так і Україна наразі бачать для себе більше ризиків у "поганому мирі", ніж у продовженні бойових дій. Саме тому досягнення повного припинення вогню, на чому наполягає адміністрація Дональда Трампа, виглядає малоймовірним у короткостроковій перспективі.

Як стверджують у розвідці, для Москви деякі успіхи на фронті можуть дозволити тягнути час і посилювати тиск, а для Києва будь-які поступки без реальних гарантій безпеки можуть спричинити внутрішній спротив.

Попри намагання США просунути перемовини, ситуація, за оцінками розвідників, залишається вкрай складною. У звіті йдеться, що нинішній формат війни на виснаження працює на користь Росії, яка має значні людські та матеріальні ресурси, а отже — може поступово погіршувати позиції ЗСУ, навіть попри допомогу з боку Заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що США досягли важливих домовленостей з Україною та Росією. Зокрема, йдеться про згоду з обома сторонами про забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі та заборону використання комерційних суден для військових цілей.