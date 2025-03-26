Заступник Єрмака попереджав США про підступ з боку росіян: нові деталі переговорів

Згадав Паліса і про територіальні поступки

У другому раунді переговорів між США, Україною та Росією, що відбувся в Ер-Ріяді 25 березня, було погоджено кілька ключових питань. Але вже після оголошення спільної заяви в Офісі президента України наголосили — Росія може скористатися домовленостями, щоби тягнути час і просувати свої умови.

Про це повідомив заступник керівника ОП Павло Паліса. Він наголосив, що українська сторона попередила США: росіяни можуть свідомо зірвати реалізацію домовленостей.

"Ми попереджали американську команду, що росіяни тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови. Це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього й справедливого миру. Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати у разі порушення домовленостей", — наголосив Паліса.

Він також підкреслив, що погоджене припинення вогню стосується енергетичних об’єктів та ситуації в Чорному морі. Це рішення набуває чинності з моменту публікації спільної заяви зі США.

За словами Паліси, жодних поступок у питанні територій не буде: "Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов". Водночас він наголосив, що Україна вимагає чітких механізмів контролю припинення вогню та гарантій безпеки, адже довіра до Росії — відсутня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як українські чиновники, політики та лідери думок відреагували на домовленості, які стали результатом переговорів. Позитиву в їхніх словах було мало.