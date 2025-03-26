У Росії не хочуть віддавати ЗАЕС ані Україні, ані США: навіть "вагому" причину вигадали

В РФ підкреслили неприпустимість "спільного використання ЗАЕС з іншими державами"

Міністерство закордонних справ Росії виключило можливість "передачі контролю" над Запорізькою атомною електростанцією Україні. Також 26 березня віце прем’єр-міністр Росії Олександр Новак зазначив, що РФ не буде розглядати спільні управління ЗАЕС зі США.

Як повідомили російські ЗМІ, в МЗС 25 березня наголосили, що "ЗАЕС — російський ядерний об'єкт". Крім того, додали, що повернення станції до російської атомної галузі є нібито вже реалізованим фактом, який міжнародна спільнота "повинна лише визнати".

У МЗС РФ підкреслили неприпустимість "спільного використання ЗАЕС з іншими державами", заявивши, що в такому випадку нібито неможливо забезпечити "належну" ядерну безпеку та "врегулювати питання цивільної відповідальності".

"Таких прецедентів у світовій практиці немає", — йдеться в повідомленні.

26 березня віце прем’єр-міністр Росії Олександр Новак підтвердив вищезгадану заяву російського МЗС.

Раніше Дональд Трамп висловлював ідею, що США могли б узяти під контроль 4 українські атомні електростанції з питань безпеки. За ідеєю американського лідера, це дало б можливість забезпечити кращий захист для енергетичної інфраструктури України. Попри це президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час розмови з Трампом 19 березня йшлося тільки про одну станцію, яка перебуває під окупацією російських військ.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв припущення експертів, чи зможе ЗАЕС працювати на Україну, якщо нею "опікуватиметься" президент США.