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У Росії не хочуть віддавати ЗАЕС ані Україні, ані США: навіть "вагому" причину вигадали

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Наміри Росії щодо Запорізької АЕС Новина оновлена 26 березня 2025, 17:11
Наміри Росії щодо Запорізької АЕС. Фото Вікіпедія / колаж "Телеграфу"

В РФ підкреслили неприпустимість "спільного використання ЗАЕС з іншими державами"

Міністерство закордонних справ Росії виключило можливість "передачі контролю" над Запорізькою атомною електростанцією Україні. Також 26 березня віце прем’єр-міністр Росії Олександр Новак зазначив, що РФ не буде розглядати спільні управління ЗАЕС зі США.

Як повідомили російські ЗМІ, в МЗС 25 березня наголосили, що "ЗАЕС — російський ядерний об'єкт". Крім того, додали, що повернення станції до російської атомної галузі є нібито вже реалізованим фактом, який міжнародна спільнота "повинна лише визнати".

У МЗС РФ підкреслили неприпустимість "спільного використання ЗАЕС з іншими державами", заявивши, що в такому випадку нібито неможливо забезпечити "належну" ядерну безпеку та "врегулювати питання цивільної відповідальності".

"Таких прецедентів у світовій практиці немає", — йдеться в повідомленні.

26 березня віце прем’єр-міністр Росії Олександр Новак підтвердив вищезгадану заяву російського МЗС.

Раніше Дональд Трамп висловлював ідею, що США могли б узяти під контроль 4 українські атомні електростанції з питань безпеки. За ідеєю американського лідера, це дало б можливість забезпечити кращий захист для енергетичної інфраструктури України. Попри це президент України Володимир Зеленський підтвердив, що під час розмови з Трампом 19 березня йшлося тільки про одну станцію, яка перебуває під окупацією російських військ.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв припущення експертів, чи зможе ЗАЕС працювати на Україну, якщо нею "опікуватиметься" президент США.

Теги:
#США #Росія #Запорізька АЕС #ЗАЕС #Дональд Трамп #Олександр Новак