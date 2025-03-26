США не додали важливий пункт в угоду про перемирʼя: у Зеленського пояснили чому

Вашингтону потрібен час, щоб усвідомити неминучість більш рішучих кроків

Сполучені Штати Америки не передбачили відповідальності за порушення режиму тиші між Україною та РФ. Радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк каже, що Вашингтон обережно підходить до переговорного процесу з Москвою.

При цьому президент США Дональд Трамп розуміє, що російська стратегія полягає у навмисному затягуванні часу. Про це він сказав в коментарі РБК-Україна.

Подоляк додає, що це новий погляд, адже раніше представники його команди наполягали, що Москва нібито прагне швидкого завершення війни.

Він додав, що затягування часу з боку Росії, є спробою вести війну з урахуванням ще того, що не треба демонструвати негативне відношення до США. Ворог імітує готовність, але водночас продовжує війну у звичному для себе форматі. Ба більше, за останні 1,5 місяця РФ значно посилила інтенсивність ударів по Україні.

"Тепер, дивіться, є розуміння, що вони затягують час, і буде розуміння, що вони порушують ті чи інші домовленості, тому що це достатньо просто сьогодні фіксується. У Сполучених Штатів є багато інструментів для фіксації порушень… Я думаю, що коли буде набрано критичну масу цих порушень, то тоді США дійсно мають зробити певні дії", — зауважив Подоляк.

Радник голови ОП зауважив, що Вашингтону потрібен час, щоб усвідомити неминучість більш рішучих кроків, оскільки тактика "пряника" не принесе жодних результатів.

Що каже Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський каже, що немає ніякої відповідальності за порушення перемирʼя. За його словами, Америка таке не прописала, бо хотіла, щоб ці перші домовленості не зірвалися.

"Передбачено, що якщо Путін порушить перемирʼя — ми просто звертаємося до США з доказами", — додав глава держави.

Переговори в Саудівській Аравії і план Вашингтона щодо війни в Україні

Нещодавно в Саудівській Аравії пройшли зустрічі між делегаціями США та України. Зокрема відбулась зустріч між Вашингтоном й Москвою.

Метою переговорів було узгодженням деталей можливого часткового припинення вогню. Мова йде саме про відмову від ударів по енергетиці, а також забезпечення безпечного судноплавства в Чорному морі.

Тим часом Росія продовжує кожної ночі атакувати Україну ракетами й "Шахедами". Коментуючи обстріли президент Володимир Зеленський заявив, що Москва не збирається йти на справжній мир.

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