Заместитель Ермака предупреждал США о происках со стороны россиян: новые детали переговоров

Вспомнил Палиса и о территориальных уступках

Во втором раунде переговоров между США, Украиной и Россией, состоявшемся в Эр-Рияде 25 марта, было согласовано несколько ключевых вопросов. Но уже после объявления совместного заявления в Офисе президента Украины подчеркнули, что Россия может воспользоваться договоренностями, чтобы тянуть время и продвигать свои условия.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Павел Палиса. Он отметил, что украинская сторона предупредила США: россияне могут сознательно сорвать реализацию договоренностей.

"Мы предупреждали американскую команду, что россияне будут тянуть время и выдвигать дополнительные условия. Это еще одно доказательство того, что именно украинцы стремятся к настоящему и справедливому миру. Нас интересует паритетное прекращение огня, и мы будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей ", — подчеркнул Палиса.

Он также подчеркнул, что согласованное прекращение огня касается энергетических объектов и ситуации в Черном море. Это решение вступает в силу с момента опубликования совместного заявления из США.

По словам Палисы, никаких уступок в вопросе территорий не будет: "Это всё украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться при любых условиях". В то же время, он подчеркнул, что Украина требует четких механизмов контроля прекращения огня и гарантий безопасности, ведь доверие к России — отсутствует.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как украинские чиновники, политики и лидеры мнений отреагировали на договоренности, ставшие результатом переговоров. Позитива в их словах было мало.