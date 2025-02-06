НАБУ проводить обшуки у "смотрящого" за Києвом, - ЗМІ. Що про нього відомо

Тривають першочергові слідчі дії

У четвер, 6 лютого, НАБУ і САП проводять у Києві операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. За даними ЗМІ, в її рамках проходять обшуки у київського бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим за Києвом".

"НАБУ і САП проводять масштабну операцію "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді. Тривають першочергові слідчі дії. Деталі згодом", — повідомили у НАБУ.

Видання "Економічна правда" з посиланням на джерело у НАБУ повідомило, що в рамках операції проходять обшуки у Дениса Комарницького. Офіційної інформації з цього приводу немає. Співрозмовник видання не уточнив, в чому підозрюють Комарницького. Він додав, що обшуки проходять не лише в нього.

Що відомо про Дениса Комарницького

Денис Комарницький — соратник колишнього скандального мера Києва Леоніда Черновецького. Він був лідером фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді в 2008-2010 роках. Восени 2019 року, після виборів до Верховної Ради, його почали називати новим "смотрящим за Києвом".

Його ім'я не раз спливало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів. Також Комарницького називають бізнес-партнером ресторатора і народного депутата Миколи Тищенка.

Як розповідав "Телеграф", в січні правоохоронці затримали посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" Київської міської державної адміністрації й чотирьох його спільників. Їх підозрюють у розкраданні понад 6 млн грн.